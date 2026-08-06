«اربعین» و «سانتیاگو» در جستجوی معنای هستی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه عکس «راههای روح» با محوریت مقایسه دو سنت بزرگ زیارتی، پیادهروی اربعین حسینی و پیادهروی مسیحی سنت جیمز (کامینو)، به همت دفتر رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در محل خانه حکمت ایرانیان در وین افتتاح شد.
این مراسم با حضور جمعی از پژوهشگران، علاقهمندان به گفتوگوی ادیان و فرهنگها، نمایندگان نهادهای علمی و فرهنگی، دیپلماتها و علاقهمندان به مطالعات دینی برگزار شد و با استقبال و مشارکت فعال حاضران همراه بود.
در ابتدای مراسم، رضا غلامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش و استاد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، در سخنانی با عنوان «حرکت به سوی ساحت الهی؛ سفری برای خوداندیشی، معنویت و گفتوگو»، زیارتهای پیاده را از ارزشمندترین فرصتهای زندگی انسان برای بازگشت به خویشتن، خوداندیشی و تقویت رابطه با خداوند دانست.
وی با بیان اینکه انسان در چنین سفرهایی فرصت مییابد از شتاب و هیاهوی زندگی روزمره فاصله بگیرد و درباره بنیادیترین پرسشهای زندگی بیندیشد، اظهار کرد: زیارتهای دینی تنها یک جابهجایی در مکان نیستند، بلکه سفری درونی برای بازنگری در گذشته، اصلاح مسیر آینده و کشف دوباره حقیقت وجود انسان به شمار میروند.
غلامی با بیان اینکه موفقیت حقیقی تنها در دستیابی به قدرت، ثروت یا موفقیتهای مادی خلاصه نمیشود، گفت: تلاش موفق، تلاشی است که انسان را اخلاقیتر، مهربانتر، فروتنتر، مسئولیتپذیرتر و دلسوزتر سازد. وی زندگی اخلاقی را مسیر قرب الهی دانست و افزود که زیارتهای پیاده، تمرینی عملی برای فضیلتهایی همچون ایثار، گذشت، صبر، همدلی و خدمت بیمنت به دیگران هستند.
رایزن فرهنگی ایران در اتریش، پیادهروی عظیم اربعین را یکی از برجستهترین جلوههای همبستگی انسانی و زندگی اخلاقی در جهان معاصر توصیف کرد و با اشاره به حضور سالانه نزدیک به بیست میلیون زائر در این آیین معنوی، گفت: خدمترسانی داوطلبانه، سخاوت، همدلی و میزبانی مردم عراق از میلیونها زائر، نمونهای کمنظیر از تجلی ارزشهای اخلاقی و دینی است که میتواند الهامبخش جوامع امروز باشد.
وی در ادامه با اشاره به مسیر زیارتی سنت جیمز (کامینو)، تأکید کرد: اگرچه اربعین و کامینو از نظر تاریخی، جغرافیایی و سنتهای دینی متفاوتاند، اما هر دو انسان را به جستوجوی معنا، حقیقت، خداوند و خویشتن حقیقی فرا میخوانند. تفاوتهای دینی نه مانعی برای گفتوگو، بلکه فرصتی برای شناخت عمیقتر یکدیگر و همکاری در جهت ساختن جهانی اخلاقیتر و معنویتر است.
غلامی همچنین بر اهمیت برگزاری چنین نمایشگاههایی در گسترش گفتوگوی میان اسلام و مسیحیت تأکید کرد و گفت: کنار هم قرار گرفتن تصاویر دو سنت بزرگ زیارتی، یادآور این حقیقت است که یک اثر هنری میتواند پلی میان فرهنگها و ادیان باشد و زمینه فهم متقابل را فراهم سازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش حقیقی زیارت در تحولی است که در درون انسان پدید میآید و اگر انسان پس از این سفر مهربانتر، اخلاقیتر و مسئولیتپذیرتر بازگردد، آن زیارت به رسالت واقعی خود دست یافته است.
«سنت جیمز» مسیر همزیستی و صلح ادیان
در ادامه، پیتر هیدر (Peter Haider)، از راهنمایان باسابقه مسیر زیارتی سنت جیمز (کامینو) و نویسنده کتاب «۱۰۰۰ کیلومتر به سوی غرب؛ در مسیر سنت جیمز تا رسیدن به خویشتنی نو»، درباره پیشینه تاریخی، ابعاد معنوی و تجربه شخصی خود از این مسیر زیارتی سخن گفت.
وی با اشاره به اینکه ریشههای راه سانتیاگو به دوران پیش از مسیحیت بازمیگردد، توضیح داد: این مسیر در طول تاریخ تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته و بعدها به یکی از مهمترین مسیرهای زیارتی جهان مسیحیت تبدیل شده است.
هیدر در عین حال با نگاهی انتقادی به برخی دورههای تاریخی اشاره کرد که در آن از نام سنت جیمز برای اهداف سیاسی و نظامی سوءاستفاده شده بود و تأکید کرد که امروزه این مسیر به نمادی از صلح، مدارا و همزیستی میان فرهنگها و ادیان تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: کامینو دیگر تنها یک زیارت مسیحی نیست، بلکه انسانهایی از ملیتها، فرهنگها و ادیان مختلف با انگیزههای گوناگون در آن حضور مییابند.این مسیر به مدرسهای برای یادگیری مدارا، احترام متقابل و شناخت شیوههای متفاوت زندگی تبدیل شده و زمینهای ارزشمند برای گفتوگوی میان انسانها فراهم آورده است.
هیدر همچنین با بیان تجربه شخصی خود، اظهار داشت: آغاز این سفر برای او در پی یک بحران روحی و فرسودگی شغلی بود و پیمودن مسیر هشتصد کیلومتری کامینو، زندگی او را دگرگون کرد.
وی تأکید کرد: پیادهروی طولانی، پس از چند روز، ذهن انسان را از فشارهای زندگی روزمره آزاد میکند و فرصت بازگشت به خویشتن، تأمل عمیق و بازسازی معنوی را فراهم میسازد. این تجربه، پیوند دوبارهای میان او و ارزشهای معنوی و مسیحی برقرار کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به افزایش شمار زائران و گردشگران مسیر سنت جیمز، نسبت به کمرنگ شدن ابعاد معنوی آن در اثر گسترش گردشگری هشدار داد و بر ضرورت حفظ هویت معنوی و فرهنگی این مسیر تأکید کرد.
هیدر در پایان، برگزاری نمایشگاه مشترک اربعین و سنت جیمز را ابتکاری ارزشمند برای تقویت گفتوگوی میان ادیان دانست و تصریح کرد که هر دو سنت، با وجود تفاوتهای تاریخی و دینی، انسان را به سوی خودشناسی، حقیقت، صلح و تعالی روحی فرا میخوانند.
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