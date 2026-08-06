به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زائران در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» با اشاره به ابعاد مختلف این مراسم، اظهار داشتند که راهپیمایی اربعین تنها به عزاداری، پیاده‌روی و پذیرایی از زائران محدود نمی‌شود، بلکه جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی و تجدید پیمان با آرمان‌های قیام عاشورا است.

آنان تأکید کردند که پیام اصلی این حرکت، دفاع از حق، عدالت و مقابله با ظلم در هر زمان و مکان است.

«محمد کریم التمیمی» از استان بصره عراق، با بیان اینکه راهپیمایی اربعین نمونه‌ای بی‌نظیر از ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی در تاریخ است، گفت این حرکت ادامه همان راهی است که امام حسین(ع) با فدا کردن جان خود، خاندان و یارانش برای دفاع از آزادی، عزت و کرامت انسان ترسیم کرد و پیام آن، ایستادگی در برابر ستمگران است.

«حمید غفورزاده» زائر ایرانی نیز اربعین را نماد وحدت ملت‌های مسلمان، به‌ویژه ایران و عراق، توصیف کرد و گفت حضور مشترک زائران از کشورهای مختلف، بیانگر همگرایی ملت‌ها حول ارزش‌های عاشورایی است.

همچنین «کامل سلمان العبیدی» از کانادا، شناخت اهداف قیام امام حسین(ع) را شرط درک فلسفه راهپیمایی اربعین دانست و تأکید کرد که این نهضت، الگویی ماندگار برای همه آزادگان جهان، فارغ از ملیت و مذهب، به شمار می‌رود.

در همین حال، «جعفر الغریفی» زائر بحرینی، راهپیمایی اربعین را بزرگ‌ترین اجتماع مردمی جهان با پیام‌های انسانی، اخلاقی و اجتماعی توصیف کرد و گفت این مراسم، مرزهای قومی، مذهبی و جغرافیایی را درنوردیده و به نمادی جهانی از همبستگی، خدمت‌رسانی و پایبندی به آرمان‌های امام حسین(ع) تبدیل شده است.

وی افزود که نهضت عاشورا همچنان الهام‌بخش جریان‌های عدالت‌خواه در نقاط مختلف جهان است و هر سال با شکوه بیشتری تداوم می‌یابد.

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