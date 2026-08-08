۶ شرط بازگشایی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی با تأکید بر اینکه تا زمان تصحیح رفتار آمریکا، تنگه هرمز باز نخواهد شد، ۶ مطالبه ایران را برای تغییر این وضعیت اعلام کرد.
متن کامل پیام به شرح ذیل است:
تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمیشود،تصحیح رفتار یعنی:
۱-ایران را هرگز و با هیچ زبانی تهدید به مقدسات این ملت توهین نکند
۲-به جنگ و تجاوز علیه ایران و متحدان ایران در لبنان، فلسطین، یمن و عراق برای همیشه پایان دهد
۳- محاصره دریایی را بردارد و نیروهای نظامی(دریایی و هوایی) خود را از پیرامون ایران خارج کند
۴- خسارتهای دو جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی به ایران را بیکم و کاست بپردازد
۵- تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه ملت ایران را بردارد
۶- دارائیهای مسدود شده و دزدیده شده مردم ایران را بیقید و شرط آزاد کند
این مطالبات مردم مبعوث شده ایران است که در یکصد و شصت روز حضور بیامان در میدان و خیابان آن را فریاد زدهاند.
شورای عالی امنیت ملی هرگز کوتاه نخواهد آمد؛چه در جنگ و چه در مذاکره.
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پایان پیام/ ۲۱۸
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