به گزارش خبرگزاري اهل‎بيت(ع) ـ وي دراين مراسم كه به همت مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزاري شد، اظهار كرد: گفت‌وگوها در جهان معاصر ميان اديان، ملت‌ها و تمدن‌ها نبايد تنها در سطح روشنفكرانه باشد، بلكه بايد در سطح زندگي افراد انجام شود تا همه اديان و ملت‌ها را براي يك زندگي مسالمت‌آميز و همزيستي در يك فضاي اعتماد و احترام متقابل دور هم جمع كند.

رهبر ارامنه حوزه سيليسي با اشاره به اينكه اديان تفاوت‌هايي دارند و اين تفاوت‌ها ثروتي براي ماست، به شرطي كه باعث دوري آنها از هم نشود، تصريح كرد: بايد اين تفاوت‌ها را به خوبي بشناسيم و به آنها احترام بگذاريم، زيرا تفاوت‌ها ‌ما را به همزيستي مسالمت‌آميز رهنمون مي‌‌ سازد.

وي تاكيد كرد: در اسلام و مسيحيت و كتاب‌هاي آسماني آنها بر اين مفاهيم و ارز‌ش‌ها تاكيد شده است. در واقع ارزش‌هاي اخلاقي، نوع درك ما از زندگي و شيوه درك و زندگي ماست كه از طرف خداوند به ما داده مي‌شود و اين انسان نيست كه آنها را به وجود مي‌آورد.

رهبر ارامنه حوزه سيليسي با تاكيد بر اينكه ارزش‌هاي اخلاقي جوهره‌ي دين را تشكيل مي‌دهند، گفت: در اسلام و مسيحيت اعتقاد بر اين است كه دين، نقش محوري در زندگي اجتماعي دارد. اما در رويكرد غربي، دين دريچه‌اي است كه در حاشيه جامعه قرار گرفته است.

سرويس خبرنگاران/ داخلي/ مهدي رضا

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پايان پيام 132