به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت زائران شهید پاکستانی با حضور زائران ایرانی و پاکستانی حضرت رضا(ع) در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

در این مراسم که کارکنان کنسولگری پاکستان در مشهد مقدس، فرهیختگان، طلاب و دانشجویان پاکستانی مقیم مشهد ظهر امروز نیز حضور داشتند، پس از قرائت قرآن و مرثیه سرایی، حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در سخنانی ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار داشت: مطمئنا کسانی دست به‌چنین اقدامات ددمنشانه‌ای می‌زنند، بویی از انسانیت و منطق نبرده‌اند.

وی با اشاره به فضیلت عظیم زیارت حضرت رضا(ع) تصریح کرد: این زائران مظلوم که برای پابوسی و عرض ارادت به ساحت امام هشتم(ع) به مشهد مشرف شده بودند، در سرای اخروی میهمان حضرت و ائمه هدی(ع) خواهند بود.

رئیسی تصریح کرد: دشمنان اسلام و انقلاب درصدد آن هستند که در بین کشورهای منطقه و شیعه و سنی اختلاف‌افکنی کرده و از این موضوع در راستای مطامع پلید سیاسی خویش بهره‌گیری کنند.

وی در پایان این حادثه را به دولت و ملت پاکستان و بازماندگان قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحین سلامتی و شفای عاجل مسئلت کرد.

یادآوری می‌شود بر اثر انفجار در مسیر حرکت اتوبوس‌های زائران پاکستانی در منطقه«مستونگ» ایالت بلوچستان این کشور، بیش از 30 نفر از زائران حضرت امام رضا(ع) که از مرز ایران به سمت«کویته» در حال حرکت بودند، به شهادت رسیدند.

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