به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ بار دیگر عطر دل‌انگیز شهادت فضای استان سمنان را فرا گرفت و یادگاری از دوران دفاع مقدس به ندای یاران خود لبیک گفت و به دوستان شهیدش پیوست.

مهندس حاج حسن شاطری، مسئول ستاد بازسازی ایران در لبنان، در خارج از ایران مورد هجوم تروریست‌ها و عناصر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به فوز عظیم شهادت نائل شد.

به همین مناسبت مراسم وداع با شهید حاج حسن شاطری ساعت 19:30 شامگاه پنجشنبه همراه با دعای پرفیض کمیل در گلزار شهدای امامزاده یحیی (ع) سمنان برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر گلگون این شهید عزیز نیز در روز جمعه 27 بهمن‌ماه، ساعت 10 صبح از معراج شهدای سمنان (کانون جوانان بسیج) واقع در خیابان سعدی به طرف میعادگاه نماز جمعه و گلزار شهدای سمنان برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید بزرگوار امروز ساعت 10 صبح در شهرک شهید محلاتی تهران برگزار می شود.

شهید حاج حسن شاطری از یادگاران و فرماندهان دفاع مقدس بود و پس از جنگ 33 روزه لبنان، از سوی نظام جمهوری اسلامی به عنوان مسئول بازسازی لبنان مشغول به فعالیت بود.

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