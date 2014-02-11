تأیید فیلم رستاخیز از سوی آیت الله سیستانی و مراجع دیگر تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که امروز تعدادی از رسانه ها به نقل از وزیر ارشاد مدعی شده بودند که «آیت الله العظمی سیستانی» و تعدادی دیگر از مراجع فیلم سینمایی "رستاخیز" را مورد تأیید قرار داده اند روابط عمومی وزارت ارشاد و نیز مؤسسه تماشا این خبر را تکذیب کردند.

متن اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ساعت 19:32 امشب در سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد به شرح زیر است:

مطالبی از قول وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای جنتی، توسط خبرگزاری‏ها نقل شده که از آن سخنان، سرمایه گذاری مستقیم تعدادی از مراجع عظیم الشأن تقلید در ساخت فیلم رستاخیز و نظارت بر مراحل تحقیق و نگارش فیلم نامه برداشت شده است. بدین وسیله خبر فوق تصحیح و نقش مراجع عظیم الشأن به شیوه یاد شده تکذیب می گردد.

بابک دربیکی

مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

امروز خبرگزاری ها نوشته بودند: "وزیر ارشاد درباره فیلم رستاخیز گفت: بسیاری از علماء فیلم‌نامه‌ی آن را تأیید کردند و برخی از مراجع همچون آیت‌الله العظمی سیستانی متن آن را مورد تأیید قرار دادند و نمایندگانش بخشی از هزینه‌های این فیلم را تامین کردند. در واقع هیچ تحریفی در فیلم صورت نگرفته است".

همچنین "مؤسسه فرهنگ تماشا" ـ از سرمایه گذاران فیلم رستاخیز ـ بیانیه زیر را در مورد این فیلم سینمایی منتشر کرد:

پیرو مطالب منتشر شده در سایتهای خبری در مورد فیلم سینمایی رستاخیز، بدینوسیله اعلام می‌گردد که:

1ـ هیچ یک از مراجع بزرگوار تقلید، بویژه حضرت آیت الله سیستانی درجریان این فیلنامه قرار نداشته‌اند.

2ـ فیلنامه فیلم رستاخیز از سال 1372 تا شروع تولید این فیلم در سال 1388 و در طول فرایند پژوهش و نگارش، از سوی کارشناسان، علما، نخبگان و مورخین مورد بررسی قرار می‌گرفت و نظرات ایشان در نگارش نسخه‌های بعدی اعمال می‌شد که این روند تا پایان ساخت فیلم ادامه داشته است.

3ـ سرمایه گذاری انجام شده در این فیلم توسط جمعی از شیعیان علاقمند و ارادتمند به ساحت سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در ایران وکشورهای مختلف انجام شده است.

به نظر می رسد اصولاً نیازی به این تکذیبیه وجود نداشت زیرا مشکلات محتوایی این فیلم آنقدر واضح است که حتی برخی از ذاکران و مداحان اهل بیت(ع) این اشکالات را بیان کرده اند؛ چه رسد به متخصصان تاریخ، علماء و مراجع عظام تقلید.

مردادماه سال گذشته هم شایع شده بود که آیت الله العظمی سیستانی متن سریال «امام الفقهاء» درباره امام صادق(ع) و نیز به تصویر کشیده شدن چهره ایشان را اجازه داده است؛ اما دفتر این مرجع تقلید اعلام کرد: آنچه در این زمینه از سوی رسانه ها منتشر شده است، صحت ندارد و متن این سریال پیش از پخش آن، به هیچ وجه به حضرت آیت الله سیستانی ارائه نشده است و ایشان هیچ گونه اجازه ای درباره به تصویر کشیدن چهره بازیگری که نقش یکی از معصومین(ع) را در این سریال ایفا می کند، صادر نکرده است.

شایان ذکر است نمایش چهره حضرت عباس(ع) و خانواده امام حسین(ع) ـ حضرت علی اکبر(ع)، حضرت علی اصغر(ع)، حضرت قاسم(ع) و ... ـ یکی دیگر از اشکالات فیلم سینمایی "رستاخیز" است که جامعه متدینین را بشدت نگران کرده و با مخالفت شدید مراجع عظام تقلید مواجه شده است.

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