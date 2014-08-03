تسلیت تلفنی آیت الله وحید خراسانی به شیخ ابراهیم زکزاکی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حوادث خونین روز قدس در شهر "زاریا"ی نیجریه که به شهادت بیش از 33 نفر از راهپیمایی کنندگان، از جمله سه فرزند «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی این کشور منجر شد، «حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی» به ایشان تسلیت گفتند.

این مرجع تقلید شیعیان جهان عصر امروز یکشنبه 12 مرداد 1393 در تماس تلفنی با شیخ زکزاکی، در ابتدا شهادت شیعیان شهر زاریا و نیز سه فرزند وی را به او تسلیت گفتند.

ایشان سپس با اشاره به مصائبی که در راه ترویج حق به انسان های برگزیده وارد می شود فرمودند: درآیه شریفه آمده است که اگر مصیبتی به انسان وارد شود و وی آیه استرجاع را بخواند خداوند سه مقام به آن فرد می دهد.

آیت الله وحید خراسانی با قرائت آیه های 156 و 157 سوره مبارکه بقره (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ـ أُولئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن ربِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون) در تشریح آن سه مقام توضیح دادند: اولین مقامی که به فرد مصیبت زده داده می شود «صلوات از سوی خداوند» است؛ یعنی همان خدایی که بر پیامبر صلوات می فرستد ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... ـــ احزاب، 56) همان خدا به چنین فرد مصیبت دیده ای صلوات می فرستد.

این استاد عالی حوزه علمیه قم ادامه دادند: دومین مقامی که به چنین افرادی داده می شود «رحمت خداوند» است؛ همان رحمتی که درباره اش فرمود: "رحمة ربّك خير مما يجمعون (زخرف، 32)" یعنی: رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است.

مرجع تقلید شیعیان با ذکر اینکه سومین مقامی که به مؤمنان مصیبت دیده اعطاء می شود «هدایت الهی» است افزودند: این هدایت، هدایتی است از جانب خدا؛ یعنی هدایت الله شامل چنین افرادی می شود.

آیت الله وحید خراسانی تأکید کردند: تنها افرادی که هدایت خدا شامل حال آنان شده است می توانند دیگران را هدایت کنند؛ و اساسا باید چنین افرادی دیگران را هدایت نمایند.

ایشان در پایان با تسلیت مجدد، اعلام کردند هر کمکی که توان انجام آن را داشته باشند نسبت به افراد آسیب دیده از این حادثه انجام خواهند داد و از شیخ زکزاکی درخواست کردند مراتب تسلیت ایشان را به خانواده های شهدای زاریا ابلاغ کند.

شیخ ابراهیم زکزاکی نیز در این مکالمه تلفنی از حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی تشکر کردند و سلام شیعیان نیجریه را به ایشان رساندند.

شایان ذکر است در حالی که تظاهرات روز قدس جمعیت اسلامی زاریا ــ مانند تمام فعالیت های دیگر آنان ــ مسالمت آمیز بود، نیروهای نظامی نیجریه از پشت به سمت صفوف راهپیمایی‌ کنندگان تیراندازی کردند. آنان همچنین تظاهرات‌کنندگانی که فرار می کردند را تحت تعقیب قرار داده و به سمت آن‌ها شلیک کردند که منجر به شهادت 33 نفر از آنها و زخمی شدن دهها تن دیگر شد!

«احمد زکزاکی»، «حمید زکزاکی» و «محمود زکزاکی» سه فرزند «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر شیعیان زاریا در این حادثه شهید شدند و «علی زکزاکی» دیگر فرزند وی نیز مجروح شد و امروز در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

از راست: شهید احمد زکزاکی، شهید حمید زکزاکی، شهید محمود زکزاکی و شیخ ابراهیم زکزاکی

شایان ذکر است احمد و حمید زکزاکی در یکی از دانشگاههای چین تحصیل می کردند و محمود نیز در حوزه علمیه بیروت به دروس دینی اشتغال داشت.

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پیام های تسلیت:

ــ تسلیت تلفنی «آیت الله العظمی وحید خراسانی» به شیخ ابراهیم زکزاکی

ــ پیام تسلیت «مجتهد شبستری» رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به شیخ ابراهیم زکزاکی

ــ پیام تسلیت «تسخیری» مشاور عالی رهبر معظم انقلاب به شیخ ابراهیم زکزاکی

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