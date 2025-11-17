تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پروژه «بافندگی برای فلسطین» صبح پریروز با برگزاری نخستین کارگاه در مسجد شهر کیپتاون آفریقای جنوبی آغاز شد. در این نشست، شرکتکنندگان قطعات پارچه در اندازه ۱۵ در ۱۵ سانتیمتر و در رنگهای پرچم فلسطین دوختند.
هر قطعه پارچه نماینده جانباختن ده کودک فلسطینی در نسلکشی جاری در غزه است. هدف برگزارکنندگان، دوخت دو هزار قطعه برای یادبود بیش از ۲۰ هزار کودکی است که در این جنگ جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس اعلام مسئولان، لحافی که با کنار هم گذاشتن پارچهها درست میشود، پس از تکمیل در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵، رونمایی خواهد شد. این اقدام نمادین تلاشی جمعی برای یادآوری رنج کودکان غزه و تقویت صدای همبستگی مردم کیپتاون با فلسطین است.
