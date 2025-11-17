  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آفریقا

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۹
کد مطلب: 1751268
تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

تعدادی از فعالان و حامیان فلسطین در آفریقای جنوبی با دوخت قطعات پارچه به رنگ پرچم فلسطین، اثری نمادین برای یادبود کودکان قربانی جنگ غزه می‌بافند که در ۲۹ نوامبر، روز جهانی همبستگی با فلسطین، رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پروژه «بافندگی برای فلسطین» صبح پریروز با برگزاری نخستین کارگاه در مسجد  شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی آغاز شد. در این نشست، شرکت‌کنندگان قطعات پارچه در اندازه ۱۵ در ۱۵ سانتی‌متر و در رنگ‌های پرچم فلسطین دوختند.

هر قطعه پارچه نماینده جان‌باختن ده کودک فلسطینی در نسل‌کشی جاری در غزه است. هدف برگزارکنندگان، دوخت دو هزار قطعه برای یادبود بیش از ۲۰ هزار کودکی است که در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس اعلام مسئولان، لحافی که با کنار هم گذاشتن پارچه‌ها درست می‌شود، پس از تکمیل در روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵، رونمایی خواهد شد. این اقدام نمادین تلاشی جمعی برای یادآوری رنج کودکان غزه و تقویت صدای همبستگی مردم کیپ‌تاون با فلسطین است.

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

..........

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha