اعتراضات مردمی در بحرین علیه گرسنگی در غزه 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به وضعیت بحرانی غزه، مردم بحرین در چندین نقطه از کشور از جمله منامه، محرق، سماهیج و شهرکان در تظاهرات و تجمعاتی همبستگی خود را با مردم غزه اعلام کردند.

این اقدامات با شعارهایی همچون «غزه از گرسنگی می‌میرد» خواستار پایان محاصره و رسیدگی فوری به بحران انسانی در نوار غزه شدند.

پس از نماز ظهر، تجمعات مشابهی در مسجد فاطمه الحوطی در محرق برگزار شد، جایی که شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی با شعار «گرسنگی را متوقف کنید؛ غزه از گرسنگی می‌میرد، ای جهان!» اعتراض خود را ابراز کردند.

در مناطق سماهیج و شهرکان نیز نمازگزاران با برپایی تجمعاتی، همبستگی کامل خود را با مردم تحت محاصره غزه ابراز داشتند و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به وضعیت قحطی شدند.

سخنرانان این مراسم‌ها، بر ضرورت همبستگی اسلامی و انسانی تأکید کرده و از وجدان جهانی خواستند تا در برابر این فاجعه انسانی سکوت نکند و اقدامات لازم برای ارسال کمک‌های غذایی و دارویی به مردم غزه انجام شود.

