پنجمین مجلس «عشره مادر مقاومت» با محوریت سیره فاطمی برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین مجلس عزای سلسله‌برنامه‌های «عشره مادر مقاومت» به همت بنیاد الصادق برگزار شد. در این مراسم جمعی از طلاب و علمای دین حضور داشتند و به بزرگداشت مقام حضرت فاطمه زهرا(س) و نقش ایشان در الهام‌بخشی به جریان مقاومت پرداخته شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سید رضا مهدی در سخنان خود تأکید کرد که شهید حسن نصرالله با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در برابر ظلم و استعمار ایستادگی کرد و به مقاومت اسلامی روحی تازه بخشید.

وی افزود: در زندگی، گفتار و کردار شهید، جلوه‌های ایثار، صبر و بصیرت حضرت زهرا(س) آشکار بود و این ویژگی‌ها مسیر مقاومت را روشن‌تر ساخت.

ضرورت درک پیام مقاومت فاطمی

سید رضا مهدی همچنین خاطرنشان کرد: امروز امت اسلامی باید پیام مقاومت فاطمی را درک کند و با اتحاد، آگاهی و عمل، در برابر ظلم و ستم ایستادگی نماید.

