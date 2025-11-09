پنجمین مجلس «عشره مادر مقاومت» با محوریت سیره فاطمی برگزار شد + تصاویر

پنجمین مجلس عزای سلسلهبرنامههای «عشره مادر مقاومت» به همت بنیاد الصادق، پاکستانیهای مقیم قم برگزار شد. سخنران مراسم با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بر نقش الهامبخش ایشان در زندگی و مقاومت شهید حسن نصرالله تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین مجلس عزای سلسلهبرنامههای «عشره مادر مقاومت» به همت بنیاد الصادق برگزار شد. در این مراسم جمعی از طلاب و علمای دین حضور داشتند و به بزرگداشت مقام حضرت فاطمه زهرا(س) و نقش ایشان در الهامبخشی به جریان مقاومت پرداخته شد.
در این مراسم، حجتالاسلام سید رضا مهدی در سخنان خود تأکید کرد که شهید حسن نصرالله با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در برابر ظلم و استعمار ایستادگی کرد و به مقاومت اسلامی روحی تازه بخشید.
وی افزود: در زندگی، گفتار و کردار شهید، جلوههای ایثار، صبر و بصیرت حضرت زهرا(س) آشکار بود و این ویژگیها مسیر مقاومت را روشنتر ساخت.
ضرورت درک پیام مقاومت فاطمی
سید رضا مهدی همچنین خاطرنشان کرد: امروز امت اسلامی باید پیام مقاومت فاطمی را درک کند و با اتحاد، آگاهی و عمل، در برابر ظلم و ستم ایستادگی نماید.
