مکتب فاطمی؛ از مقاومت در برابر انحراف داخلی تا الگوی جهانی مبارزه با استکبار

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: حجتالاسلام والمسلمین روحالله شیرزاد، معاون پژوهش و تحقیقات پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر کشور و استاد حوزه، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، گفت: اندیشه فاطمی همواره در متن تاریخ اسلام بهعنوان مکتب آگاهی و اعتراض در برابر انحراف، مورد توجه متفکران شیعی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین روحالله شیرزاد درباره ابعاد سیاسی و اجتماعی این مکتب، تأکید کرد: شخصیت حضرت زهرا (س) محدود به زمان و مکان نیست، بلکه الگویی جاودانه برای همه آزادگان تاریخ است. سیره فاطمی مکتبی زنده و جریانساز در برابر ظلم و تحریف است.
جهاد فاطمی؛ آگاهی در برابر انحراف
وی با اشاره به شرایط پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) گفت: حرکت حضرت زهرا (س) نمونهای از جهاد آگاهانه در دفاع از حقیقت ولایت بود. ایشان با منطق و استدلال در برابر انحراف سکوت نکردند و روشنگری را بر انزوا ترجیح دادند.
وی افزود: جهاد فاطمی، صرفاً واکنشی احساسی نبود، بلکه حرکتی هدفمند و مبتنی بر عقلانیت دینی بود که مسیر تاریخ را تغییر داد. حضرت زهرا (س) نشان دادند که زن در مکتب اسلام میتواند محور بیداری، مقاومت و حفظ هویت امت باشد.
سه محور طلایی در سیره مقاومت فاطمی
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد با تحلیل راهبردهای سیره فاطمی، سه محور اساسی مقاومت حضرت زهرا (س) را چنین تبیین کرد:
جهاد تبیین و افشاگری حقایق: خطبه فدکیه نهفقط یک سخن تاریخی، بلکه بیانیهای ماندگار علیه تحریف و ظلم بود. حضرت در این خطبه، اصول عدالت، توحید و امامت را بهصورت علمی و حکیمانه بازخوانی کردند.
ایستادگی عملی در برابر باطل: وی گفت: حضرت زهرا (س) با تمام وجود در برابر ستم ایستادند تا به نسلهای آینده بیاموزند که ایمان حقیقی با سازش در برابر ظلم سازگار نیست.
دفاع از ولایت تا مرز شهادت: او ادامه داد: ایشان با جان خود از امامت دفاع کردند و نمونه کامل اطاعت از ولیّ الهی را نشان دادند. از این رو، سیره فاطمی را باید مکتب "استکبارستیزی تا شهادت" نامید.
مکتب فاطمی در آیینه انقلاب اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد با تطبیق آموزههای فاطمی بر تحولات معاصر گفت: اگر در صدر اسلام، جهاد فاطمی در برابر انحراف داخلی معنا داشت، امروز این مکتب در برابر استکبار جهانی معنا مییابد. انقلاب اسلامی ایران، امتداد همان جهاد آگاهانه است.
وی افزود: پیروزی حزبالله لبنان، پایداری مردم یمن و مقاومت غزه، مصادیق زنده مکتب فاطمی در عصر حاضرند. در واقع، روح فاطمی در کالبد جبهه مقاومت دمیده شده و همان راهی را ادامه میدهد که حضرت زهرا (س) آغاز کردند.
این استاد حوزه با اشاره به ماهیت تقابل اسلام ناب با نظام سلطه تأکید کرد: مقابله انقلاب اسلامی با آمریکا و صهیونیسم، نزاعی سیاسی نیست؛ بلکه جنگی میان دو هویت متضاد است: هویت توحیدیِ عدالتمحور در برابر هویت مادیِ سلطهگر. این تقابل تا نابودی استکبار ادامه خواهد داشت.
پیام نهایی مکتب فاطمی برای امروز
حجتالاسلام والمسلمین شیرزاد در پایان گفتوگو خاطرنشان کرد: سیره فاطمی، مدرسهای از آگاهی، شجاعت و عدالت است. امروز هر مسلمان آزاده باید بداند که دفاع از ولایت، دفاع از حقیقت است. همانگونه که حضرت زهرا (س) در برابر تحریف ایستادند، امت اسلامی نیز باید در برابر ظلم و سلطهطلبی جهانی بایستد. پرچم فاطمی هنوز در اهتزاز است و جهانیان را به مقاومت دعوت میکند.
....................
پایان پیام
نظر شما