به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «محمدمهدی شریف‌تبار» امروز در گفت‌وگویی از برگزاری برنامه‌های گسترده فرهنگی و مذهبی در ایام فاطمیه ۱۴۰۴ با محوریت «مقاومت وحدت‌آفرین» خبر داد و گفت: مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) سرچشمه بیداری، آگاهی و همبستگی در جامعه اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران اظهار کرد: استان ولایت‌مدار مازندران همواره در صف نخست برگزاری آئین‌های دینی و مناسبت‌های مذهبی قرار دارد و امسال نیز به فضل الهی برنامه‌های متنوعی در ایام فاطمیه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه محور محتوایی فاطمیه امسال با عنوان «مقاومت وحدت‌آفرین» تعیین شده است، افزود: در سخنان حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها جلوه‌های فراوانی از ایستادگی، بصیرت و وحدت وجود دارد و تلاش ما این است که این مفاهیم در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی امسال برجسته شود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به برنامه‌های متنوع فاطمیه گفت: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به پرده‌خوانی فاطمیه، بازخوانی تاریخ و سیره سیاسی و اجتماعی حضرت زهرا (س) و اجرای ویژه‌برنامه «مادران پرچمدار» اشاره کرد؛ برنامه‌ای که با هدف تقویت حس همبستگی و نقش‌آفرینی مادران در تربیت نسل مؤمن و تمدن‌ساز برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: برگزاری مراسم خطبه‌خوانی فدک، جلسات بصیرت‌افزایی در هیئت‌های مذهبی و محافل تدبر در قرآن کریم از دیگر بخش‌های این برنامه‌هاست. همچنین در راستای احیای سنت اصیل روضه‌های خانگی، بانوان مازندرانی نقش محوری در ترویج معارف فاطمی ایفا خواهند کرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار از برگزاری دوره‌های توانمندسازی ویژه هیئت‌های مذهبی پیش از آغاز ایام فاطمیه خبر داد و گفت: همانند سال گذشته، سومین کنگره نوحه فاطمی نیز با تأکید بر خوانش‌های بومی و لهجه مازندرانی از اشعار فاطمی برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تولید نماهنگ‌ها و مستندهای فاطمی، محافل انس با قرآن کوثرانه و سایر برنامه‌های فرهنگی در دستور کار قرار دارد تا فاطمیه امسال استمرار همبستگی و وحدت اجتماعی به برکت نام حضرت زهرا(س) در سراسر مازندران باشد.

