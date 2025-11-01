به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس در نشست کانونهای فرهنگی – هنری مساجد فارس اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در مساجد استان اجرا خواهد شد که شامل فضاسازی محیطی، برپایی موکبهای اطعام، سخنرانی، روضهخوانی و فعالیتهای آموزشی برای کودکان و خانوادههاست.
حجت الاسلام امیدی با اشاره به جزئیات این برنامهها گفت: نصب پرچمهای عزا، سیاهپوش کردن مساجد و معابر اطراف، قرائت زیارتنامه حضرت زهرا(س) همراه با سخنرانی ائمه جماعات و اجرای طرح «تلاوت نور» از جمله اقدامات فرهنگی این ایام است که با هدف تعمیق ارتباط معنوی مردم با سیره حضرت صدیقه طاهره(س) انجام میشود.
وی افزود: در کنار برنامههای مذهبی، غرفههای مشاوره خانواده و کودک، مسابقات کتابخوانی و پیامکی با موضوع زندگی حضرت زهرا(س)، و جلسات آموزش سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه علمیه برگزار خواهد شد تا نسل جوان با الگوهای رفتاری و اخلاقی آن حضرت بیشتر آشنا شوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فارس همچنین از برگزاری مراسم تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا(س)، شب شعر فاطمی، و یادواره شهدا در قالب طرح «سهشنبههای تکریم شهدایی» خبر داد و گفت: دیدار با خانوادههای معظم شهدا نیز در دستور کار کانونها قرار دارد.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین امیدی، نمایشگاههای کتاب با محوریت زندگینامه و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س)، نشست «معارف فاطمی» ویژه اعضای خواهر کانونها و غرفههای عفاف و حجاب نیز در ایام سوگواری فاطمیه برگزار خواهد شد.
