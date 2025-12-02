خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در سالروز وفات حضرت ام‌البنین علیهاسلام، بانویی که نامش با وفاداری، فداکاری و مادریِ قهرمانان گره خورده است، و در روزی که به پاس بزرگداشت مادران و همسران شهدا شناخته می‌شود، به سراغ یکی از چهره‌های درخشان این مسیر رفتیم؛ بانو «عایده سرور»، زنی از جنوب لبنان که زندگی‌اش آینه‌ای زنده از معنای «مادری در جبهه مقاومت» است.

عایده سرور، متولد ۱۹۷۱، در روزگاری پا به نوجوانی گذاشت که لبنان زیر سایه جنگ و اشغال نفس می‌کشید، اما نسیم انقلاب اسلامی از ایران تا بیروت رسیده بود و روح تازه‌ای در دل جوانان منطقه دمید. او در نگاه امام خمینی رحمت‌الله‌علیه همان نور و جذبه‌ای را دید که پیش‌تر در چشمان امام موسی صدر یافته بود؛ نوری که مسیر زندگی‌اش را به‌سوی مقاومت روشن کرد. عایده از خانواده‌ای ساده برخاست، اما انتخابی بزرگ کرد: زیستن در مدار ایمان و ایستادگی.

او همسر یکی از مجاهدان حزب‌الله شد و مادری برای فرزندانی که هرکدام در این مسیر قد کشیدند؛ فرزند کوچکش، علی عباس اسماعیل، در هجده‌سالگی و در دفاع از حرم، به شهادت رسید. رابطه صمیمی و روح‌افزای او با علی، چهره‌ای عمیق از عایده را نشان می‌دهد؛ مادری مهربان، آگاه و استوار که فرزندانش را نه برای جنگ، که برای آزادگی، غیرت و وفای به حق تربیت کرد. در همین مسیر او اکنون هم مادر دوشهید است و نقش ویژه‌ای در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مقاومت در لبنان دارد.

امروز، عایده سرور، تنها یک «مادر شهید» نیست؛ او نماد نسلی از زنان لبنانی و زنانِ سراسر جغرافیای مقاومت است که با صبر و شجاعت خود، ستون‌های استوار این راه شده‌اند. زنانی که با وجود زندگی‌ای پرمحبت و معمولی، بزرگ‌ترین فداکاری‌های عصر ما را رقم زدند. حضور او در این گفتگو ادای دِینی است به مقام زنانی که همچون حضرت زهرا، حضرت زینب و حضرت ام‌البنین، پیام‌آور وفاداری، شجاعت و مادریِ عاشورایی‌اند.

تجربه مادر دو شهید؛ انتخاب الهی و ایمان مادرانه

عایده سرور درباره تجربه خود از مادر دو شهید شدن گفت: «این لطفی از جانب خداوند بود که مرا از میان خانواده‌های شهدا انتخاب کرد و با شهید شدن دو پسرم، محمدعلی و علی، به من افتخار داد. من به عنوان یک مادر، مانند همه مادران، احساساتی دارم؛ احساساتی مادرانه و عمیق. اما زمانی که دین بر این احساسات غلبه می‌کند، به خودم می‌گویم: مادرانگی، کنار برو، زیرا اکنون ندای دین محمد و آل محمد بلند است: خدایا، بر محمد و آل محمد درود فرست.»

او ادامه داد: «من کسی هستم که فرزندانم را با میل و رغبت، بدون انتظار فرمان کسی، در قربانگاه عشق الهی تقدیم کردم. برعکس، ابتکار عمل را خودم به دست گرفتم، چرا که مادری هستم که به خدا، روز قیامت و روز موعود ایمان دارم. این روز موعود که همه ما را فراخواهد گرفت، روزی است که فرزندانمان را برای آن قربانی می‌کنیم. این باور، ریشه‌دار در قلب و سبک زندگی ما از کودکی است و مسیر زندگی‌ام را شکل داده است.»

لحظه دریافت خبر شهادت

عایده سرور در روایت لحظه شنیدن خبر شهادت فرزندش گفت: «من در حرم امام رضا علیه‌السلام، در باب الجواد، حضور داشتم که خبر شهادت پسرم رسید. صدایی شنیدم که نام محمدعلی را صدا می‌زد، درست همان صدای نام پسرم بود. گنبد حرم در برابر من می‌درخشید و با خود گفتم: پروردگارا، من همیشه به تو گفته‌ام: بگیر تا راضی شوی، و اکنون امورم را به خداوند متعال، که همه چیز را تدبیر می‌کند، واگذار می‌کنم.»

او افزود: «از فریاد زدن یا گریه کردن خجالت می‌کشیدم، زیرا در محضر امام معصوم و در درگاه فرزندش، امام جواد علیه‌السلام، بودم و همه چیز را به تقدیر الهی سپردم.»

عشق به خدا؛ ویژگی برجسته فرزندان

وی برجسته‌ترین ویژگی فرزندانش را چنین توصیف کرد: «برجسته‌ترین ویژگی، عشق به خدا بود. خدا آن‌ها را دوست داشت و آن‌ها نیز خدا را دوست داشتند؛ برای همین از میان فرزندانم و از خاندانم شهیدانی برگزید. من عشق به خدا را در وجود فرزندانم به ارث گذاشتم؛ آن‌ها را با شیرِ عشق خدا و محبت محمد و آل محمد بزرگ کردم. پس طبیعی است که مسیرشان به شهادت ختم شود.»

صبر و استقامت؛ آموزه‌های عاشورایی

او درباره احساس ناراحتی پس از تقدیم فرزندانش گفت: «هرگز؛ من فرزندانم را به خداوند متعال تقدیم کردم و هر آنچه برای خدا باشد، رشد می‌کند. به خواست خدا، اوست که صبر می‌بخشد. الگوی من حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیهاست؛ چگونه می‌توانم از کسالت یا خستگی سخن بگویم؟ من خجالت می‌کشم بگویم فاطمی یا زینبی هستم و بعد بگویم: پروردگارا، احساس خستگی می‌کنم. این مسیر، مسیر ایمان و استقامت است و با لطف خدا ادامه پیدا می‌کند.»

عایده سرور ادامه داد: «من بر اساس تجربه‌ام به مادران می‌گویم که این همان چیزی است که امام راحل ما، حضرت امام خمینی قدس سره، فرمودند: هر چه شما دارید از عاشورا است، هر چه ما داریم از عاشورا است. عاشورا امتداد زمان ماست. وقتی در مجالس اباعبدالله، امام حسین علیه‌السلام، حضور پیدا می‌کنیم و سخنان آن بزرگوار را می‌شنویم، باید هر آنچه یاد گرفته‌ایم را در زندگی عملی به کار ببندیم. نه تنها وقتی زیارت عاشورا را می‌خوانیم و می‌گوییم: کاش با تو بودیم، بلکه باید عکس آن را نیز صادقانه بیان کنیم: کاش در گفتار و کردار با تو بودیم. و ان‌شاءالله، زمانی که مادر جزو زینبیات باشد، همانند حضرت زینب سلام‌الله علیها خواهد بود و موضعش در سختی‌ها همانند موضع او در روز دهم عاشورا خواهد بود: پروردگارا، بگیر تا راضی شوی.»

توصیه به مادران شهدا؛ ادامه دادن راه شهیدان

عایده سرور درباره توصیه خود به مادران شهدا گفت: «به همه مادران، و به‌ویژه مادران شهدا، توصیه می‌کنم بدانند که یک شهید برای آرمانی از دنیا می‌رود و این آرمان نباید بعد از شهادتش خاموش شود. مادر باید کسی باشد که مسئولیت را به دوش بکشد، موضع بگیرد و مسیر فرزندش را ادامه دهد. شاید ما نتوانیم در خط مقدم باشیم، اما می‌توانیم راه آن‌ها را زنده نگه داریم.»

او افزود: «همان‌طور که امام خمینی رحمت‌الله‌علیه فرمودند: وقتی شهیدی به شهادت می‌رسد، خونش نزد خداوند متعال به ثمر می‌رسد، اما قلم و کلام پاک نیز به سوی او بالا می‌رود. ما هم با عمل به توصیه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، که خداوند عمرشان را طولانی کند، در جهاد روشنگری مشارکت می‌کنیم. از همین جاست که نقش مادران شهدا معنا پیدا می‌کند؛ نقش آنها ادامه دادن راه فرزندانشان و کامل کردن سفر مقدسی است که شهید آغاز کرده است.»

اهل عمل به تکلیف و پایبند به مسیر شهدا

عایده سرور درباره وضعیت مقاومت در لبنان در برابر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: «این یک موضع کاملاً عاقلانه است. دبیرکل ما، شیخ نعیم قاسم، و سایر رهبران مقاومت، تجربه و خرد بسیاری دارند و پیش از ما در جهاد بوده‌اند. اگر چه دشمن هر زمان بخواهد پرسه می‌زند و از قدرتمندترین زرادخانه‌های جهان برخوردار است، ما چیزی قوی‌تر از همه اینها داریم: ایمان به خدا و اطاعت از فرمان رهبری. ما همیشه به وظیفه خود عمل می‌کنیم و همانطور که سیدحسن نصرالله تأکید کرده است، در هر جایی که لازم باشد، حضور داریم. اکنون زمان جنگ مستقیم نیست، اما ما همواره اهل عمل به تکلیف و پایبند به مسیر درست هستیم.»

همیشه در خط مقدم خواهیم ایستاد

وی در مورد وضعیت لبنان و فشارهای بین‌المللی گفت: «دولت لبنان ما را ناامید کرده است. امروز انگار همه ملت‌های جهان علیه لبنان متحد شده‌اند. ای کاش اندکی دلسوزی برای مردم لبنان وجود داشت، اما متأسفانه جان بسیاری با پول، قدرت و مقام خریداری می‌شود. شکر خدا که ما از این جنس جان‌ها نیستیم؛ جان‌هایی که با هیچ پول و هیچ وعده‌ای در دنیا قابل خرید و فروش نیستند.»

او ادامه داد: «جناب دبیرکل در آخرین سخنرانی خود، حدود دو هفته پیش، گفتند که اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ممکن است صبرمان تمام شود. این سخن، تهدیدی آشکار و در عین حال حساب‌شده بود. دشمن و کسانی که در داخل هماهنگ با او حرکت می‌کنند، باید بدانند که زمان و مکان پاسخ، به انتخاب مقاومت خواهد بود. ما آماده‌ایم؛ و اگر لحظه‌اش فرا برسد، مردم و مقاومت همان‌گونه که همیشه بوده‌اند، در خط مقدم خواهند ایستاد.»

ماجرای دیدار و سخنرانی در حضور رهبر انقلاب اسلامی

عایده سرور درباره دیدارش با مقام معظم رهبری گفت: «من برای انتشار کتابی درباره پسرم، اولین شهید، شهید علی، به ایران سفر کرده بودم. چند روز بعد، از تهران به مشهد رفتم و همان زمان خبر شهادت شهید محمدعلی را دریافت کردم؛ درست در عصر همان روز. ما قرار بود با مقام معظم رهبری ملاقات کنیم، چرا که من مادر شهید بودم و این دیدار در ایام فاطمیه برگزار شد. ما سه روز در حسینیه امام خمینی مهمان ایشان بودیم.»

او ادامه داد: «روز اول، وقتی به جلسه خصوصی رسیدم، به ایشان سلام کردم و گفتم: امروز پسرم محمدعلی شهید شد. انگشتر را که قبلاً برای دعا به ایشان داده بودم، گرفت و بر آن خواند و گفت: ان‌شاءالله او مجاهد راه حق به سوی بیت‌المقدس است. به او گفتم: بله. انگشتر همیشه دست محمدعلی بود، اما روز آخر سفر در خانه جا گذاشته بود و همان موقع بود که شهید شد. وقتی به مشهد رفتیم، سه شب در ایام فاطمیه در حسینیه ماندیم و از من دعوت شد که در مراسم ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها سخنرانی کنم. احساس کردم از دنیای این دنیا به دنیای ملکوت منتقل شده‌ام. با تمام عشق به چهره فرشته‌گونه ایشان نگاه کردم و بدون کاغذ و قلم، سخنرانی کردم. وقتی به چشمانشان که برق بهشتی داشت نگاه می‌کردم، احساس می‌کردم در حضور یکی از اولیای خدا و نایب صاحب الزمان هستم.»

پایبندی به سرزمین و توصیه به مردم ایران

عایده سرور افزود: «من اهل جنوب لبنان و روستایی نزدیک نوار اشغالی مرز سرزمین‌های اشغالی هستم. ما می‌گوییم سرزمین فلسطین اشغال شده و خون شهدا همیشه در پیروزی به ثمر خواهد نشست. این سرزمین از خون شهدا سیراب شده است، و پایبندی ما به آن سرزمین، میراث پدران و اجداد ماست.»

او در پایان خطاب به مردم ایران گفت: «ذوب در ولی خدا و رهبر ایران باشید. ایشان برای همه، پیر و جوان، نقش پدری دلسوز دارند. به جبهه مقاومت، از یمن تا غزه و عراق و... به همه رزمندگان و پدران و مادرانشان توصیه می‌کنم صبر و استقامت داشته باشند، چرا که خدا با صابران است. اگر ما و شما إن‌شاءالله صبر کنیم، پیروزی نصیب متحدان خواهد شد. خداوند شما را عزت دهد.»

