برپایی نمایشگاه بصیرت فاطمی در قم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام حسنعلی خوئینی مدیر گروه تبلیغی جهادی رشد با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها گفت: همزمان با ایام فاطمیه، پانزدهمین نمایشگاه بصیرت فاطمی با اجرای نمایش مظلومیت و غربت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، برگزار خواهد شد.
وی به بخشهای این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاوه بر بخش نمایش سایه و قبرستان مظلوم بقیع، ویژهبرنامههایی برای خانوادهها آماده شده است.
مدیر گروه تبلیغی جهادی رشد، بازی و تربیت، دخترانه (نیلوفرانه)، عینک سه بعدی و یاد سفر آخر را از دیگر بخشهای پانزدهمین نمایشگاه بصیرت فاطمی عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه، از روز جمعه ۲۳ آبانماه الی دوشنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱، پذیرایِ ارادتمندان و محبان مادر سادات خواهد بود.
وی همچنین خبر داد: همزمان با سالروز شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، دسته عزاداری خانوادگی، روز دوشنبه سوم آذرماه ساعت ۱۴ از مجتمع معصومیه واقع در بلوار محمد امین (ص)، سه راه سالاریه به سمت مزار شهدای گمنام در بلوار بوعلی، محوطه ساختمان جامعهالزهرا علیهاالسلام، برگزار خواهد شد.
پانزدهمین نمایشگاه بصیرت فاطمی به همّت گروه تبلیغی جهادی رشد و با مشارکت: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شهرداری قم، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، مجتمع معصومیه و حوزه علمیه خواهران، در محوطه مجتمع آموزشی معصومیه واقع در سه راه سالاریه، برگزار شده است.
