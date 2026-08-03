جامعه قرآنی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی مسئولیتی مضاعف بر عهده دارد

مدیرموکب حرم مطهر بانوی کرامت در طریق الحسین علیه السلام در دیدار با جمعی از قاریان بین‌المللی قرآن کریم بر مسئولیت مضاعف جامعه قرآنی در مسیر تمدن نوین اسلامی تأکید کرد و گفت: شخصیت‌های قرآنی، مفسران، قاریان و همه کسانی که از نعمت قلم، صدا، هنر و تریبون برخوردارند، باید توان خود را برای تبیین شخصیت رهبر شهید، افشای جنایات آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و کودک‌کش و روشنگری افکار عمومی به کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابناـ هادی محمودنژاد در دیدار جمعی از قاریان بین المللی قرآن کریم در موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اظهار داشت: «میزبان حقیقی شما در این موکب حضرت فاطمه معصومه(س) هستند و ما افتخار خدمتگزاری به زائران آن بانوی کریمه را داریم.»

وی با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: برخی از ویژگی‌ها و امتیازاتی که خداوند متعال به امام حسین(ع) عطا کرده، اختصاصی است؛ از جمله شفا در تربت مطهر آن حضرت و استجابت دعا در زیر قبه سیدالشهدا(ع). این امتیازات به دلیل عظمت حادثه عاشورا و مصائب بی‌نظیری است که بر آن حضرت وارد شد؛ حوادثی که در میان پیامبران الهی و دیگر ائمه معصومین(ع) نظیر نداشت و همین تفاوت، منشأ این عنایات ویژه الهی شد.

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه در روزگار معاصر، رهبر شهید و قائد عظیم‌الشأن امت اسلامی با مجاهدت‌های خود آیینه‌ای از حرکت سیدالشهدا(ع) بودند، افزود: ایشان در تمام عمر پربرکت خود چیزی برای خود نخواستند و همه وجودشان را در مسیر اسلام و امت اسلامی وقف کردند. شهادت مظلومانه ایشان و به همراه خانوده به دست شقی‌ترین انسان‌های روزگار، جنایتی بود که یادآور مظلومیت عاشورا است.

وی سپس به تبیین اندیشه تمدن نوین اسلامی پرداخت و اظهار داشت: رهبر شهید، مسیر بیداری اسلامی را در قالب حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی ترسیم کردند؛ مسیری که ادامه راه انبیای الهی و اهل‌بیت(ع) است. تحقق این هدف بر پایه پنج گام تعریف شده است؛ نخست پیروزی انقلاب اسلامی، دوم تشکیل نظام اسلامی و سپس تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی و در نهایت تحقق تمدن نوین اسلامی.

محمودنژاد با تأکید بر اینکه قدرت‌های استکباری و نظام سلطه از شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی هراس دارند، تصریح کرد: امروز وظیفه همه ما تلاش برای تحقق دولت اسلامی و جامعه اسلامی است و جامعه قرآنی در این مسیر مسئولیتی مضاعف بر عهده دارد.

وی خطاب به قاریان و فعالان قرآنی گفت: شخصیت‌های قرآنی، مفسران، قاریان و همه کسانی که از نعمت قلم، صدا، هنر و تریبون برخوردارند، باید توان خود را برای تبیین شخصیت رهبر شهید، افشای جنایات آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی و کودک‌کش و روشنگری افکار عمومی به کار گیرند.

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به رویکرد فرهنگی موکب در اربعین امسال خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست ابلاغی از سوی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، تبیین شخصیت رهبر شهید و عظیم‌الشأن امت اسلامی، محور فعالیت‌های فرهنگی موکب در اربعین امسال است. از همین رو تلاش شده است با بهره‌گیری از ظرفیت آیات قرآن کریم، مفاهیم دینی و مسائل روز به زبانی روان و قابل فهم برای عموم زائران تبیین شود تا زمینه ارتقای بصیرت و آگاهی آنان فراهم آید.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره مفهوم جهاد تأکید کرد: جهاد تنها به دست گرفتن سلاح نیست، بلکه هر کس در هر جایگاه و با هر توانایی که دارد، اگر در زمان نیاز ظرفیت خود را در مسیر حق به کار گیرد، مجاهد و جهادگر خواهد بود.

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