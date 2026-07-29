بازدید نماینده رهبر انقلاب در سازمان حج و زیارت از موکب حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در سازمان حج و زیارت، به اتفاق رشیدیان رییس سازمان حج و زیارت با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در عمود ۱۰۸۰ طریقالحسین، از بخشهای مختلف این موکب بازدید کرد و در جریان روند خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، مهندس هادی محمودنژاد، مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، گزارشی از خدمات ارائهشده به زائران اربعین ارائه کرد و گفت: با توجه به فاصله این موکب تا حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام، نیازهای زائران بهصورت دقیق شناسایی و ارزیابی شده و تلاش شده است تمامی خدمات مورد نیاز آنان برای ادامه مسیر و حضور در حماسه عظیم اربعین در این موکب فراهم شود.
وی با اشاره به خدمات رفاهی موکب افزود: اطعام، اسکان مجزای بانوان و آقایان، خدمات شستوشوی لباس، تعمیر لباس، تعمیر کفش، تعمیر عینک، خدمات مربوط به اشیای گمشده و یافتشده و همچنین درمانگاه هلال احمر، از جمله خدماتی است که در این موکب به زائران ارائه میشود.
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با تشریح برنامههای فرهنگی موکب اظهار کرد: با حضور حدود ۴۰ نفر از دختران انقلاب و اعضای قرارگاه دختران مسلمان، فضایی ویژه در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایجاد شده که این فعالیت همچنان با قوت استمرار دارد.
وی افزود: مأموریت این مجموعه، معرفی شخصیت قائد عظیمالشأن امت اسلامی و رهبر عزیز ایران اسلامی به جهانیان و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در میان زائران و مخاطبان بینالمللی است.
محمودنژاد ادامه داد: تبیین جنایات رژیم کودککش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، ترویج فرهنگ ولایتمداری، تبیین برکات تبعیت از ولایت در عصر حاضر و برگزاری مراسم روزانه مداحی پس از نماز ظهر و عصر با حضور واعظان و مداحان برجسته کشور، از مهمترین برنامههای فرهنگی این موکب به شمار میرود.
وی همچنین از برگزاری همایش وحدت موکبداران در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: این همایش با حضور موکبداران و با محوریت تجلیل از برگزارکنندگان مراسم تشییع رهبر شهید برگزار خواهد شد.
در پایان این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب ضمن قدردانی از خدمات گسترده موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، با اشاره به سوابق انقلابی آیتالله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس، وی را از چهرههای فعال و اثرگذار در مسیر انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای آن توصیف کرد.
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