تقدیر آستان مقدس حضرت معصومه(س) از برگزارکنندگان تشییع قائد شهید در عراق

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد مدیر موکب حرم مطهر بانوی کرامت از سوی آیت الله سعیدی تولیت این آستان مقدس، از ملت عراق، مجموعه عتبات مقدس، موکبداران ، حشدالشعبی قهرمان ، مظلوم و شهید پرور و تمامی خادمان و دستاندرکاران برگزاری مراسم اربعین به دلیل نقشآفرینی در خلق اجتماع عظیم تشییع رهبر شهید انقلاب و خدمترسانی به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) تقدیر و تشکر کرد.
محمودنژاد، مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، در همایش بینالمللی وحدت که در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ طریقالحسین برگزار شد، اربعین حسینی را بزرگترین حرکت وحدتآفرین جهان اسلام و نماد جهاد تبیین در عصر حاضر دانست.
وی از جانب آیت الله سعیدی ،تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با خیرمقدم به میهمانان و اندیشمندان حاضر در این همایش، اظهار کرد: حرکت عظیم اربعین، فریاد بلند وحدت امت اسلامی در برابر جبهه استکبار است و امروز به یکی از بیبدیلترین جلوههای الهی در جهان معاصر تبدیل شده است.
مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان اینکه عاشورا اوج ایثار، مجاهدت و فداکاری بود، افزود: فاصله عاشورا تا اربعین، امتداد همان نهضت در قالب جهاد تبیین، روشنگری و افشای چهره ظلم است و همین پیام، نهضت حسینی را زنده و ماندگار نگه داشته است.
دکتر محمودنژاد با تأکید بر اینکه حرکت اربعین هر سال ابعاد گستردهتری پیدا میکند، گفت: جاذبه حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ملتهای آزاده جهان را به حرکت درآورده و امروز الهامبخش ایستادگی در برابر ظلم، اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن است.
وی با تقدیر از مردم، دولت، موکبداران، حشدالشعبی قهرمان مظلوم و شهید پرور ، سران عشایر، عتبات مقدس عراق، و رسانههای عراقی، خاطرنشان کرد: کرامت، مهماننوازی و روحیه وحدتآفرین ملت عراق در خدمترسانی به زائران، نمونهای کمنظیر در جهان اسلام است و نقش مهمی در خلق حماسه عظیم اربعین دارد.
مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار علیه مردم بیدفاع منطقه، تصریح کرد: فرهنگ عاشورا و اربعین، ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان را به مقاومت در برابر ظلم فراخوانده و فرهنگ شهادت، رمز اقتدار و عزت امت اسلامی است.
وی اربعین امسال را فرصت ارزشمندی برای نمایش وحدت امت اسلامی و تقویت همبستگی میان مسلمانان دانست و افزود: تحقق وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق بر باطل، نیازمند حفظ وحدت، تبعیت از مرجعیت و استمرار مسیر مقاومت است.
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