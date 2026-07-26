۱۰ توصیه تولیت حرم بانوی کرامت به خادمان اربعین/ خدمت به زائران ادامه راه سیدالشهدا (ع) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد عصر امروز در جلسه توجیهی خادمان موکب آستان مقدس در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، همزمان با آغاز رسمی خدمت‌رسانی به زائران اربعین، با اشاره به دیدار مسئولان موکب با آیت‌الله سعیدی، اظهار کرد: تولیت آستان مقدس تأکید داشتند که خادمان آستان، لشکریان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند و خدمت به زائران، امتداد مسیر جهاد و فداکاری ۷۲ تن از شهدای کربلاست.

وی با بیان اینکه آیت‌الله سعیدی ده توصیه کلیدی برای خدمت شایسته به زائران ارائه کردند، افزود: نخستین توصیه، توجه به ارزش و جایگاه خادمی و قدردانی از این توفیق الهی است؛ چراکه خادمان، خود را سربازان حضرت سیدالشهدا(ع) می‌دانند.

مدیر موکب عمود ۱۰۸۰، همکاری و همدلی میان خادمان را از دیگر توصیه‌های تولیت آستان برشمرد و گفت: همه اعضای موکب باید در طول ایام خدمت، همچون یک خانواده در کنار یکدیگر باشند و با حفظ نظم، انضباط، دقت در انجام وظایف و صبوری، بهترین خدمات را به زائران ارائه کنند.

محمودنژاد با تأکید بر ضرورت سعه‌صدر در برخورد با زائران، خاطرنشان کرد: زائران از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و سلایق مختلف به این موکب مراجعه می‌کنند و خادمان باید با روی گشاده، خوشامدگویی و اخلاق نیکو، نماینده شایسته بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه(س) باشند.

وی با اشاره به مأموریت فرهنگی موکب آستان مقدس افزود: خادمان در کنار خدمت‌رسانی به زائران، وظیفه تبیین شخصیت علمی، فرهنگی و معنوی حضرت فاطمه معصومه(س)، فرهنگ عاشورایی سیدالشهدا(ع)، معرفی شخصیت رهبر شهید و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی را نیز بر عهده دارند.

محمودنژاد تأکید کرد: حماسه عظیم اربعین فرصت ارزشمندی است تا مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین جنایات نظام استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مظلوم منطقه برای زائران تبیین و روایت شود.

وی ادامه داد: بر اساس تأکید تولیت آستان مقدس، خادمان باید با گفتار و رفتار خود خستگی را از جسم و جان زائران بزدایند، به توصیه‌ها و دستورات مسئولان هر بخش توجه داشته باشند و با هماهنگی و انسجام کامل، زمینه خدمت‌رسانی مطلوب را فراهم کنند.

مدیر موکب عمود ۱۰۸۰ در پایان گفت: آیت‌الله سعیدی بر ضرورت نمایش فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت خالصانه در رفتار خادمان تأکید کردند و خواستار آن شدند که خدمتگزاران با عملکرد شایسته خود، تصویری واقعی از فرهنگ اهل‌بیت(ع) و انقلاب اسلامی در برابر تبلیغات دشمنان، به‌ویژه نظام آمریکا، به نمایش بگذارند.

محمودنژاد همچنین از زائران اربعین حسینی دعوت کرد با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، ضمن بهره‌مندی از خدمات فرهنگی، مذهبی و رفاهی این موکب، در فضای معنوی و برنامه‌های معرفتی آن حضور یافته و از برکات این اجتماع عظیم حسینی بهره‌مند شوند.

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