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به منظور تقدیر از برگزارکنندگان آیین تشییع رهبر شهید؛

پنجمین همایش بین‌المللی وحدت در موکب حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود

۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹
کد مطلب: 1845695
پنجمین همایش بین‌المللی وحدت در موکب حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، از برگزاری همایش بین‌المللی وحدت در موکب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ، عمود ۱۰۸۰ طریق‌الحسین خبر داد و گفت: این همایش با حضور موکب‌داران، مسئولان و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام، مسئولان رسانه ای و برگزار کنندگان مراسم، با سه محور «وحدت»، «تبیین شخصیت رهبر شهید» و «تقدیر از برگزارکنندگان آیین تشییع رهبر شهید در عراق» برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در گفت‌وگویی خبری با اشاره به برگزاری سالانه همایش وحدت در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ طریق‌الحسین اظهار کرد: این همایش طی ۵ سال اخیر به‌صورت بین‌المللی و با حضور موکب‌داران کشورهای مختلف برگزار شده و امسال نیز با برنامه‌ریزی انجام‌شده، میزبان موکب‌داران، مسئولان جمهوری اسلامی ایران، مسئولان کشور عراق و نمایندگانی از دیگر کشورهای اسلامی خواهد بود.

 هادی محمودنژاد افزود: بنا بر تأکید تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، محور ویژه همایش امسال، قدردانی از برگزارکنندگان آیین باشکوه تشییع رهبر شهید در کشور عراق است؛ حماسه‌ای مردمی و جهانی که با مشارکت گسترده ملت عراق، عتبات مقدس، مسئولان و اقشار مختلف این کشور رقم خورد.

مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: این همایش روز پنجشنبه ۸ مرداد، مصادف با ۱۵ صفر المظفر ، ساعت ۹:۳۰ صبح در موکب حضرت فاطمه معصومه(س) ، عمود ۱۰۸۰ برگزار خواهد شد و موکب‌داران ایرانی و عراقی، سران عشایر عراق، مسئولان این کشور و نمایندگان عتبات مقدس نجف اشرف، حرم مطهر امام حسین(ع)، حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)، کاظمین، سامرا، کوفه و دیگر عتبات مقدس در آن حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به نقش برجسته عتبات حسینی و عباسی در برگزاری آیین تشییع رهبر شهید تصریح کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و همراهی برگزارکنندگان این مراسم باشکوه قدردانی خواهد کرد.

محمودنژاد خاطرنشان کرد: این همایش بر سه محور اصلی «وحدت امت اسلامی»، «تبیین شخصیت و مکتب رهبر شهید» و «تقدیر از برگزارکنندگان آیین تشییع» استوار است و در آن شخصیت‌های برجسته جهان اسلام، سخنرانان و اندیشمندان حضور خواهند یافت.

وی افزود: همچنین مسئولان کشور عراق، فعالان رسانه‌ای، چهره‌های فرهنگی و اجتماعی و بزرگان عشایر عراق که در برگزاری آیین تشییع نقش‌آفرین بودند، به این مراسم دعوت شده‌اند تا از خدمات آنان تجلیل شود؛ چراکه محور اصلی این همایش، مشارکت مردمی و تقویت همبستگی امت اسلامی است.

مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با تأکید بر اینکه همایش امسال پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را مخابره خواهد کرد، گفت: این اجتماع، جلوه‌ای از اتحاد ملت‌های مسلمان در مقابله با جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و حامیان آن، به‌ویژه رژیم آمریکای جنایتکار ، خواهد بود و تلاش می‌شود در فرصت عظیم اربعین، حقیقت وقایع و جنایات دشمنان اسلام در برابر روایت‌سازی رسانه‌های استکباری برای آزادگان جهان تبیین شود.

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