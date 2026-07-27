به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در گفتوگویی خبری با اشاره به برگزاری سالانه همایش وحدت در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ طریقالحسین اظهار کرد: این همایش طی ۵ سال اخیر بهصورت بینالمللی و با حضور موکبداران کشورهای مختلف برگزار شده و امسال نیز با برنامهریزی انجامشده، میزبان موکبداران، مسئولان جمهوری اسلامی ایران، مسئولان کشور عراق و نمایندگانی از دیگر کشورهای اسلامی خواهد بود.
هادی محمودنژاد افزود: بنا بر تأکید تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، محور ویژه همایش امسال، قدردانی از برگزارکنندگان آیین باشکوه تشییع رهبر شهید در کشور عراق است؛ حماسهای مردمی و جهانی که با مشارکت گسترده ملت عراق، عتبات مقدس، مسئولان و اقشار مختلف این کشور رقم خورد.
مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ادامه داد: این همایش روز پنجشنبه ۸ مرداد، مصادف با ۱۵ صفر المظفر ، ساعت ۹:۳۰ صبح در موکب حضرت فاطمه معصومه(س) ، عمود ۱۰۸۰ برگزار خواهد شد و موکبداران ایرانی و عراقی، سران عشایر عراق، مسئولان این کشور و نمایندگان عتبات مقدس نجف اشرف، حرم مطهر امام حسین(ع)، حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع)، کاظمین، سامرا، کوفه و دیگر عتبات مقدس در آن حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به نقش برجسته عتبات حسینی و عباسی در برگزاری آیین تشییع رهبر شهید تصریح کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، از تلاشها و همراهی برگزارکنندگان این مراسم باشکوه قدردانی خواهد کرد.
محمودنژاد خاطرنشان کرد: این همایش بر سه محور اصلی «وحدت امت اسلامی»، «تبیین شخصیت و مکتب رهبر شهید» و «تقدیر از برگزارکنندگان آیین تشییع» استوار است و در آن شخصیتهای برجسته جهان اسلام، سخنرانان و اندیشمندان حضور خواهند یافت.
وی افزود: همچنین مسئولان کشور عراق، فعالان رسانهای، چهرههای فرهنگی و اجتماعی و بزرگان عشایر عراق که در برگزاری آیین تشییع نقشآفرین بودند، به این مراسم دعوت شدهاند تا از خدمات آنان تجلیل شود؛ چراکه محور اصلی این همایش، مشارکت مردمی و تقویت همبستگی امت اسلامی است.
مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با تأکید بر اینکه همایش امسال پیام وحدت، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی را مخابره خواهد کرد، گفت: این اجتماع، جلوهای از اتحاد ملتهای مسلمان در مقابله با جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و حامیان آن، بهویژه رژیم آمریکای جنایتکار ، خواهد بود و تلاش میشود در فرصت عظیم اربعین، حقیقت وقایع و جنایات دشمنان اسلام در برابر روایتسازی رسانههای استکباری برای آزادگان جهان تبیین شود.
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