برگزاری برنامه «جوانان؛ ظرفیت امروز، امید آینده» در پایتخت افغانستان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه «جوانان؛ ظرفیت امروز، امید آینده» با حضور ۳۰ تن از دانش آموزان دبیرستان های آموزگاران علم، بصیرت، اعتدال دهر و راهیان سبز در باغ چهل ستون در شهر کابل پایتخت افغانستان، برگزار شد.

این برنامه با تلاوت قرآن کریم توسط «سید علی حسینی» از شرکت کنندگان در برنامه آغاز گردید و سپس به ضرورت خودشناسی در زندگی و همچنین تاکیدات دین مبین اسلام به آن پرداخت شد و پس از آن، کار گروهی با موضوع «استرس و مدیریت آن» به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی، انجام گردید.

«سید محمد عالمی» سفر استغفار حضرت آدم(ع) با همراهی جبرئیل را که بنابر روایتی از امام جعفر صادق(ع) در هفتم ذی‌الحجه آغاز گردید، تشریح کرد و عنوان داشت که اعمالی که در این سفر جبرئیل به حضرت آدم(ع) آموزش می‌دهد، شباهت زیادی به اعمال حج در دین مبین اسلام دارد.

وی ادامه داد: آنچه در این روایت مهم به نظر می‌رسد، آمادگی‌های حضرت آدم(ع) برای استغفار و بازگشت به سمت خداوند است. حضرت آدم(ع) قبل از این‌که جبرئیل به او روش استغفار را آموزش دهد، عملکرد خود را مرور کرد و با درک معصیتی که مرتکب شده بود، ۴۰ روز بر فراز کوه صفا سر به خاک گذاشت و ابراز پشیمانی نمود تا آماده اعتراف به اشتباه خود در برابر خداوند شد. بعد از آن بود که سفر او به همراه جبرئیل با بستن احرام، ماندن در منا، سفر به صحرای عرفات، وقوف در آن و آموختن تلبیه و تکرار آن و در نهایت طلب مغفرت یا استغفار به درگاه خداوند در عرفات در نهم ذی‌الحجه و در مشعر در دهم ذی‌الحجه، انجام شد.

به گفته مربی این برنامه، پی بردن به نقاط ضعف و اشتباهات انجام شده در زندگی به ویژه در اطاعت و بندگی خداوند از نکات مهم در زندگی و سرآغاز تحول است و روز عرفه می‌تواند فرصت خوبی برای مرور رابطه انسان با خالق خود است که جوانان باید از آن استفاده نمایند.

وی افزود: خودشناسی یا آگاهی از خود، یکی از مباحث مهم در مهارت‌های زندگی است. هر انسانی برای زندگی بهتر باید نقاط ضعف خود را تشخیص بدهد تا با آگاهی از آنها بتواند در رفع این نقاط ضعی، بکوشد و زندگی بهتری داشته باشد.

در بخش دیگر از برنامه به موضوع استرس، پرداخته شد و ضمن تعریف استرس و تأثیر مثبت و منفی آن بر زندگی، از اشتراک‌کنندگان خواسته شد تا به صورت گروهی، لیستی از علائم بروز استرس و عواملی که باعث ایجاد استرس در خودشان می‌شود، تهیه کنند و در مورد آنها، توضیح دهند.

عالمی در ادامه خاطرنشان کرد که عوامل بروز استرس در زندگی، متعدد است و هر جایی که فرد احساس نماید که توانایی انجام آنچه از او خواسته شده را ندارد، ممکن است با استرس مواجه شود. علائم استرس نیز از فرد تا فرد دیگر، متفاوت است. خودآگاهی در مدیریت استرس، بسیار مهم می باشد و هر فرد با دقت در وضعیت خودش می‌تواند، عواملی که باعث ایجاد استرس در او می‌شود و علائمی که استرس در او را نشان می‌دهد، شناسایی نماید تا بتواند در زمان بروز، استرس خود را مدیریت نماید.

در ادامه روش‌های مدیریت استرس در گروه‌ها، مورد بحث قرار گرفت و در جمع‌بندی موارد پیشنهاد شده توسط گروه‌ها، عنوان شد، روانشناسان سه استراتژی عملگرا، احساسات محور و پذیرش‌گرا را برای مدیریت استرس بیان کرده‌اند که استفاده از آنها به شرایط و وضعیت فرد بستگی دارد. همچنین از دید روانشناسان تکنیک‌هایی مانند، تصمیم جدی به انجام کار، مدیریت زمان، تعیین مرزها یا ارزش‌های فردی در زندگی، دور ریختن افکار مزاحم، مثبت‌اندیشی، بازگوکردن نگرانی‌های استرس‌زا، خواب مناسب و تنفس عمیق می‌تواند در مدیریت استرس، مفید واقع شود.

مربی این برنامه به شرح مختصر موارد فوق پرداخت و ضمن تشریح روش تنفس عمیق از جمله شیوه ۸،۷،۴ که پزشک مشهور اندرو ویل آن را توصیه نموده است، آن را یکی از تکنیک‌های مؤثر برای مدیریت استرس و همچنین داشتن آرامش در زمان‌های مختلف زندگی خواند و به شرکت کنندگان، توصیه نمود تا آن را تمرین نمایند و در هر زمانی که ضرورت دیدند از آن استفاده کنند.

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