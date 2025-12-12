جوزف عون: پرونده اسراهای لبنانی در اسرائیل در اولویت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، تأکید کرد که پرونده اسراهای لبنانی در زندان‌های اسرائیل برای او یک اولویت محسوب می‌شود.

عون در دیدار با هیئتی از «جمعیت لبنانی اسرا و آزادگان» به ریاست «احمد طالب» و با حضور «حسین الحاج حسن» نماینده پارلمان لبنان گفت: این پرونده همچنان در مرکز توجه خواهد بود. من نسبت به همه لبنانی‌ها حساس هستم و امیدوارم با هر روشی که ممکن باشد بتوانیم اسرائیل را برای پاسخ‌گویی به مطالبات وادار کنیم.

او ضمن خوش‌آمدگویی به هیئت افزود: فرزندان شما، فرزندان ما هستند. همان‌طور که در سخنرانی تحلیف و تمام دیدارها و گفت‌وگوهایم گفته‌ام، این پرونده برای من بسیار مهم و در اولویت است. این موضوع در کمیته مکانیسم نیز مطرح می‌شود و به‌عنوان یک موضوع دارای اولویت در نظر گرفته شده است. همچنین این پرونده را در دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سفرم به نیویورک مطرح کردم و از او خواستم به اسرا سر بزند و از سلامت و وضعیت آنان اطمینان حاصل کند، اما اسرائیلی‌ها همکاری نکردند. همین موضوع را با طرف آمریکایی هم مطرح کردم به امید اینکه به نتیجه برسیم.

رئیس‌جمهور لبنان با دقت به سخنان اعضای هیئت گوش داد؛ آنان شرایط اسارت فرزندانشان را تشریح کردند، به‌ویژه کسانی که پس از پایان درگیری‌ها به اسارت درآمده‌اند، و رنج روزانه‌ای که در غیاب عزیزانشان تحمل می‌کنند.

اعضای هیئت حمایت خود را از تلاش‌های رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرده و از او به‌خاطر کوشش‌هایش برای آشکار شدن سرنوشت اسرا و پیگیری بازگشت آنان تشکر کردند.

هیئت در این دیدار یادداشتی رسمی به عون ارائه داد که شامل اسامی اسرا، مناطقی که در آنجا دستگیر شده‌اند و تاریخ‌های اسارت بود. طبق این اطلاعات، ۱۰ نفر از ۲۰ اسیر پس از توقف درگیری‌ها و هنگام انجام امور روزمره در روستاها و شهرهای خود ربوده شده‌اند و بنا بر شهادت شماری از اسیران فلسطینی آزادشده، در زندان‌های اسرائیل تحت شکنجه جسمی و روانی قرار داشته‌اند.

در جریان این دیدار، «عباس قبلان» اسیر آزادشده نیز درباره رنج‌هایی که در دوران اسارت تحمل کرده، سخن گفت و تأکید کرد: اسرای لبنانی نیز با همین رفتارهای غیرانسانی مواجه هستند و لازم است تحرکات در سطح ملی تقویت شده و یک همبستگی گسترده لبنانی شکل بگیرد، زیرا این پرونده، ملی و انسانی است.

او همچنین به شرایط دشوار خانواده‌های اسرا و مشکلات معیشتی که در این مرحله سخت کشور با آن روبه‌رو هستند، اشاره کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸