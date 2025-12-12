به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری سوریه (به نقل از یک منبع امنیتی حکومت جولانی اعلام کرد که گروه‌های مسلح دروز سوری در سویداء با استفاده از یک پهپاد حامل مواد انفجاری، خودروی نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی را در شهرک المزرعه هدف قرار دادند.

این منبع تأکید کرد که این حمله نقض توافق آتش‌بس در سویداء به شمار می‌رود و نیروهای امنیتی حکومت جولانی با قاطعیت با این نقض‌ها برخورد خواهند کرد.

در مقابل، شبه‌نظامیان مسلح دروز سوری «گارد ملی» در سویداء که وابسته به شیخ حکمت الهجری هستند، نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی را به انجام حملات خطرناک علیه غیرنظامیان، متهم کردند. آن‌ها مدعی شدند نیروهای حکومت جولانی مستقر در شهرک المزرعه و اطراف آن، ساکنان شهرک المَجْدَل را به‌طور مستقیم با تیراندازی تک‌تیراندازها هدف قرار دادند که در نتیجه آن، یکی از شهروندان به‌شدت زخمی شد و پزشکان ناچار به قطع دست او شدند.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای گارد ملی با منبع تیراندازی با ابزارهای مناسب مقابله کردند و این نقض‌ها، پایبندی نیروهای ما را به انجام وظیفه در حفاظت از ساکنان و تقویت امنیت افزایش می‌دهد.

در جنوب سوریه نیز، شامگاه جمعه ده‌ها نفر بر اثر انفجاری در جریان مراسم عروسی در روستای عابدین از توابع غرب استان درعا زخمی شدند؛ حادثه‌ای تازه که نشان‌دهنده تداوم وضعیت بی‌ثبات امنیتی در این استان است. «زیاد المحامید» مدیر بهداشت درعا اعلام کرد شمار مجروحان این انفجار به ۳۳ نفر رسیده که در میان آن‌ها کودک نیز وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ۱۹ نفر به بیمارستان ملی درعا منتقل شدند، ۶ نفر به بیمارستان ملی طفس و ۸ نفر دیگر به مرکز بهداشتی شهرک الشجره انتقال یافتند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت یا علت انفجار منتشر نشده است.

در استان قنیطره در جنوب سوریه، نیروهای اشغالگر اسرائیلی روز جمعه دو جوان سوری را پس از متوقف کردن آن‌ها در یک ایست و بازرسی سیار میان شهرک ام باطنه و روستای العجرف بازداشت کردند. همچنین یک یگان اسرائیلی در جاده معریه – عابدین در منطقه حوض الیرموک در غرب استان درعا نفوذ کرده، ایست بازرسی موقت برپا کرده و اقدام به تفتیش کرده است. این تحرکات پس از سلسله نفوذها و بازداشت‌هایی صورت می‌گیرد که نیروهای اسرائیلی در روزهای گذشته از جمله یورش به یک منزل در حوض الیرموک و بازداشت یک جوان، انجام داده‌اند.

در شرق سوریه نیز، یک عضو «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد) کشته و فرد همراه او زخمی شد؛ این حادثه در پی هدف قرار گرفتن آن‌ها با تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرک «السوسه» از توابع غرب استان دیرالزور رخ داد. این منطقه که بخشی از بادیه الجزیره محسوب می‌شود، هر از گاهی شاهد عملیات مشابهی است که بیشتر آن‌ها به هسته‌های خفته گروه داعش نسبت داده می‌شود.

