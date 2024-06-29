حزب الله تجهیزات جاسوسی دشمن صهیونیست را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان ما، تجهیزات جاسوسی مرکز مسکاف عام در شمال فلسطین اشغالی را با سلاح مناسب هدف قرار دادند.



منابع خبری از برخاستن دود از مسکاف عام به دنبال حمله موشکی مقاومت اسلامی لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آتش سوزی در الجلیل علیا در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند که به دنبال حملات موشکی از لبنان رخ داده است.

ساعتی قبل، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که سه موشک از جنوب لبنان به سمت تل حای و مسکاف عام در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.

این رسانه صهیونیست مدعی شد که این حمله تلفات و خساراتی در پی نداشته است.

با شروع عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت مشغول کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.

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