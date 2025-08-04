رعایت نکات اخلاقی در شرایط جنگی

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا : در شرایط جنگی بهتر است کدام نکات اخلاقی را مراعات کنیم؟
«صلح» هدیه خدا به انسان است و کسانی که در پی تحمیل جنگ بر بشرند، در برابر این هدیه الهی ناشکر و ناسپاس به شمار میآیند. در نگرش اسلام، تجاوز به حریم دیگران منع شرعی دارد؛ اما دفاع از خویشتن امری واجب و لازم است. اگرچه ما هرگز شروعکننده جنگ نیستیم، اگر دشمنان قصد آسیبرساندن به ما را داشته باشند، طبیعتاً از خود دفاع میکنیم. در شرایط جنگی بخشی از فضا در اختیار مجاهدان الهی است که با جنگ نظامی به مقابله با دشمن میروند؛ اما بخش عظیمی از فضای فیزیکی و فکری در اختیار کسانی است که پشت جبهههای جنگ حضور دارند. رعایت اخلاق برای مردم عادی و شهروندان معمولی در فضای جنگ ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ زیرا اگر به اخلاق جنگ میان مردم توجه نشود، هدف و فلسفۀ جنگیدن زیر سؤال خواهد رفت.
دفاع ما از کشورمان، دفاع مشروع است که منطبق بر فقه، اخلاق، قانون و فطرت تنظیم شده است. اولین و بنیادیترین نکتۀ اخلاقی برای مردمی که با جنگ درگیرند، حمایت از دفاع مشروعی است که قرآن نیز بهصراحت بر آن صحه میگذارد. خداوند در قرآن میفرماید: «و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند، نبرد کنید؛ و از حدّ، تجاوز نکنید که خدا تعدّیکنندگان را دوست نمیدارد» (۱).
ترک ترس:
مؤمن به واسطه اینکه به خدا ایمان دارد، ترس از هیچ چیزی را به دل راه نمیدهد. توکل به خدا و مقابله با ترس از دیگر نکات اخلاقی در بستر جنگ است. ترس، مادر تضعیف است؛ بنابراین اگر بترسیم، ضعیف میشویم. ازاینرو باید با توکل بر خدا آرامش را به خود و دیگران هدیه دهیم؛ خداوند متعال میفرماید: «و هر کس بر خدا توکّل کند، کفایت امرش را میکند» (۲).
حفظ وحدت:
دشمن با تمام قوا قصد خدشهدارکردن انسجام ملی مردم را دارد؛ بر این اساس، حفظ وحدت و انسجام در جایگاه یک اصل مهم اخلاقی بر تکتک ما واجب و لازم است. شرایط جنگی فرصت مناسبی برای تسویهحسابهای سیاسی نیست. بحث و جدلهای بیمورد و نابجا موجب شک در وحدت و انسجام مردم میشود؛ بنابراین از حیث اخلاقی موظفیم از دامنزدن به شایعات و همچنین اختلافهای قومی و مذهبی و سیاسی بهشدت دوری کنیم. خداوند متعال دراینباره میفرماید: «و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت] چنگ زنید» (۳).
ایثار:
در شرایط جنگی ممکن است روزبهروز با سختیهای بیشتری روبرو شویم. اگر روحیه ایثار، گذشت و همدلی در ما وجود نداشته باشد، منطبق بر زیست اخلاقی پیش نرفتهایم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید: «و [همواره] در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید» (۴). ایثار و گذشتن از خویش برای دیگران در شرایط جنگی در مقایسه با شرایط عادی، امری ارزشمندتر دانسته میشود. شرایط جنگی فرصت خوبی برای حذف خودخواهیهاست.
مبارزه با جنگ روانی:
دشمن نهتنها در عرصه نظامی از هیچ ظلمی دریغ نمیکند، بلکه در عرصه مجازی نیز تمام همت خود را به کار میگیرد تا با انتشار اخبار کذب، آرامش روانی اجتماع را به هم بریزد. از مهمترین وظایف اخلاقی مؤمنان در چنین شرایطی، مقاومت با بصیرت کامل در برابر جنگ روانی دشمن است؛ همچنین اینکه خود را دلیل در این تلۀ دشمن گرفتار نکنند. بازنشرندادن پیامها، تصویرها، فیلمها و ... که صحت آنها تأیید نشده است، کوچکترین کاری است که برای حفظ آرامش روانی میتوان انجام داد. در قرآن میخوانیم: «ای کسانی که ایمان آوردهاید، اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد، دربارۀ آن تحقیق کنید؛ مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید» (۵).
تبعیت از دستورها:
همۀ ما در شرایط جنگی با دستورها و توصیههای متعددی روبرو میشویم و دولت و نهادهای مربوط مقررات و محدودیتهایی را معین میکنند؛ برای مثال گفته میشود مردم به سمت پمپبنزینها هجوم نبرند. انسان مؤمن برای اخلاقی عملکردن، باید به تمام توصیههای مسئولان جامه عمل بپوشاند.
تزریق امید:
«امید» موتور محرک یک اجتماع است؛ از سوی دیگر ناامیدی انسان را از تحرک دور میکند. ما موظفیم با چکاندن امید در رگهای اجتماع، جهاد معنوی خود را به بهترین شکل ممکن به انجام رسانیم.
پرهیز از احتکار:
در شرایط جنگی، اقتصاد مردم تحت تأثیر قرار میگیرد؛ این مسئله سبب نگرانی افراد میشود و برخی از طریق احتکار کالا یا گرانفروشی در پی سوءاستفاده از این شرایط برمیآیند. اخلاق حکم میکند مؤمن عدالت اقتصادی را بهویژه در شرایط بحران نادیده نگیرد.
تقویت ایمان:
مشکلات بستر نزدیکشدن به خدا را فراهم میآورند. آدمی به وقت غم به خدا نزدیکتر میشود. بهرهبردن از دعا، اشک، توسل، تقویت ایمان فردی و جمعی از دیگر دستورهای اخلاقی است که نباید از آن غفلت ورزید.
پرهیز از احساسات:
تعقلورزی در شرایط جنگی بیش از هر امر دیگری ضرورت دارد. انسان بهناچار در فضای جنگ با اموری روبرو میشود که احساسات او را تحت تأثیر قرار میدهد. از مهمترین مؤلفههای اخلاقی در زمان جنگ، پرهیز از احساسات و هیجانهای کاذب است.
تمرین صبر:
انسان به اندازه دانش و آگاهی خویش، افراد و جریانها را قضاوت میکند. هر اندازه آگاهی از یک امر کم باشد، قضاوت نیز سطحیتر خواهد بود؛ از سوی دیگر هر قدر اطلاعات انسان در آن زمینه بالاتر رود، قضاوت او عمیقتر خواهد شد. در جریان جنگ دربارۀ بسیاری از مصلحتها و پشت پردهها آگاهی نداریم؛ بنابراین صبر در این زمانها بهترین اسلحۀ مؤمن است. عجولبودن برای درک شرایط گاهی کار را سخت میکند. صبر در برابر سختیها و مشکلات نیز از دیگر انواع صبر است که دارابودن آن به وقت جنگ ضرورت بالاتری دارد. قرآن مؤمنان را به صبر دعوت میکند و میفرماید: «ای افرادی که ایمان آوردهاید، از صبر [و استقامت] و نماز کمک بگیرید؛ [زیرا] خداوند با صابران است» (۶).
افشای اطلاعات:
به هنگام جنگ هیچ چیز شبیه زمان صلح نیست. در زمان صلح ممکن است مجاز باشیم حرفی را بزنیم و بشنویم، بیآنکه آسیبی به خود یا دیگران بزنیم؛ اما در زمان جنگ حتی حرفهای معمولی میتواند بهنوعی افشای اطلاعات جنگی باشد و دشمن را سریعتر به اهدافش برساند؛ به همین دلیل هم در فضای حقیقی و هم مجازی باید مراقب این امر اخلاقی باشیم و ناخواسته خود و دیگران را با دست خویش هلاک نکنیم؛ همانگونه که خداوند میفرماید: «خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید» (۷).
شهادتطلبی:
جنگ موجب بالارفتن روحیۀ شهادتطلبی افراد میشود؛ بنابراین ما از حیث اخلاقی وظیفه داریم با تقویت روحیه شهادتطلبی در وجود خود و دیگران، به وظیفۀ اخلاقی خویش عمل کنیم. خداوند متعال دراینباره میفرماید: «[ای پیامبر] هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگاناند، بلکه آنان زندهاند و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند» (۸).
شکرگزاری:
مؤمن در برابر آنچه دریافت میکند یا نمیکند، شکرگزار است. در شرایط جنگی برخی از افراد به دلیل فشار روحی سراغ ناشکری میروند و با ناسپاسی روح خویش را مکدر نموده و دیگران را ناامید میکنند؛ درحالیکه ما از حیث اخلاقی موظفیم شاکر خدا باشیم و به واسطه شکرگزاری پیروزی را نصیب خویش کنیم. خداوند تبارک و تعالی میفرماید: «اگر شکرگزاری کنید، [نعمت خود را] بر شما خواهم افزود؛ و اگر ناسپاسی کنید، مجازاتم شدید است» (۹).
نتیجه:
رعایت اخلاق در شرایط جنگی فقط موضوعی کلیشهای نیست، بلکه نقش ستون فقرات را برای یک جامعه ایفا میکند. زیست اخلاقی در شرایط جنگی میتواند تأثیر وافری بر پیروزی جبهه حق داشته باشد؛ همانگونه که زیستن غیراخلاقی منجر به آسیبهای جدی میشود. رعایت نکاتی چون حمایت از دفاع مشروع، توکل بر خدا، غلبه بر ترس، حفظ وحدت و انسجام ملی، ایثار و همدلی، مبارزه با جنگ روانی، پیروی از دستورها، تزریق امید، پرهیز از احتکار، تقویت ایمان، دوری از احساساتگرایی، تمرین صبر، افشانکردن اطلاعات، روحیه شهادتطلبی و شکرگزاری، نهتنها وظایفی فردی هستند، بلکه درمجموع زیستبوم اخلاقی قدرتمندی را برای جامعه ایجاد میکنند.
پینوشتها:
۱. ﴿وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ﴾ (بقره: ۱۹۰).
۲. ﴿مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (طلاق: ۳).
۳. ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (آلعمران: ۱۰۳).
۴. ﴿تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ﴾ (مائده: ۲).
۵. ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهٍ فَتُصْبِحُوا عَلَیٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ﴾ (حجرات: ۶).
۶. ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ﴾ (بقره: ۱۵۳).
۷. ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ﴾ (بقره: ۱۹۵).
۸. ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾ (آلعمران: ۱۶۹).
۹. ﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ وَلَئِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ﴾ (ابراهیم: ۷).
نظر شما