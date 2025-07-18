خاطرات خود گفته رهبر معظم انقلاب / جنگ شایعه ها

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ابنا -کتاب "خون دلی که لعل شد"، حاوی خاطرات خود گفته ی رهبر معظم انقلاب ، از تولد ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی می باشد. این کتاب ترجمه‌ی فارسی کتاب «إنّ مع الصّبر نصراً» است که پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشر و توسط سیّد حسن نصرالله معرّفی شد.‌آنچه کتاب حاضر را از کتابهای مشابه متمایز میکند، بیان حکمتها، درسها و عبرتهایی است ، که به فراخور بحثها بیان شده و هر کدام از آنها میتواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب ، بویژه جوانان عزیز ، با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارتها و رنجهای مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومتها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

جنگ شایعه ها

این جو ، نتیجه نقشه حساب شده ای، برای جداسازی روحانیون از جامعه و زندگی مردم بود و برای این منظور از شایعات بهره می جستند . هنوز هم به یاد دارم که این شایعه میان مردم رواج داشت که:

گروهی از روحانیون در اطراف مشهد، مجلس شبانه ای برپا کرده اند و در سماور عرق ریخته اند و در قوری شراب و مشغول مستی و عربده کشی بودند

بسیاری از مردم می گفتند: ما این صحنه را به چشم خود دیده ایم , برخی هم می گفتند ما از کسی شنیده ایم که با چشم خود دیده است.

ساختگی بودن این داستان پیداست.خب چرا شراب و عرق را به این صورت گذاشته بودند ؟چه دلیلی داشت در فضای باز و در انظار مردم در چنین جلسه ای بنشینند؟ سر تا ته داستان حکایت از دروغ بودن آن دارد. با این همه من آن را از خیلی ها شنیده ام و همه می گفتند: دیده ایم یا از کسی که دیده شنیده ایم.



روحانیون مسئولیت دفاع از اسلام را در برابر هرگونه انحراف در جامعه دارند و وظیفه خود می دانند که علیه سلطه هر ستمگر یا بیگانه ای بر جامعه اسلامی مبارزه کنند. آنان بر مبنای این مسئولیت در تاریخ معاصر ایران مواضع سرسختانه ای در برابر اشغالگران و طاغوت ها و خودکامگان داشته اند در عصر جدید موضع میرزای قمی در قبال روس ها از این جمله است. او در زمان عباس میرزا پسر فتحعلی شاه که با روس ها می جنگید فتوای مشهور خود را در رساله اش به نام رساله عباسیه صادر کرد .

عباس میرزا نسبتا فرد صادق و درستی بود و خائن به میهن نبود . همچنین موضع مرجعیت دینی در واقعه تنباکو و یا موضع علمای دین در جنبش مشروطه همچنین برای نمونه موضع مرحوم مدرس را در نظر بگیرید.

مدرس در نخستین دوره مجلس شورا نامزد نمایندگی از اصفهان شد و با کسب اکثریت قاطع آرا به عنوان یکی از پنج فقیهی که حق ممانعت از تصویب قوانین مخالف شریعت اسلام را دارا بودند وارد مجلس شد. در دوره دوم مجلس نیز مدرس از شهر تهران نامزد نمایندگی شد و بیشترین تعداد آرا انتخاب کنندگان را به دست آورد و به همین ترتیب در انتخابات دوره های سوم چهارم که در دوره چهارم حکومت و قدرت از قاجاریه به پهلوی منتقل شد .مدرس با این امر و همچنین بعدا با عملکرد رضاخان پهلوی نیز مخالفت کرد .

در انتخابات دوره پنجم مدرس خود را نامزد می کند ولی نتیجه آرا که بیرون می آید یک رای هم برای مدرس دیده نمی شود مدرس صدای خود را بلند می کند و می گوید :



من خودم که به خودم رای دادم . پس همان یک رای خودم چه شد؟

از این نمونه ها درمی یابیم که روحانیون از نفوذ اجتماعی گسترده ای برخوردار بودند و موضع گیری هایشان بر مبنای اصولی بود که امت اسلامی بدان ها اعتقاد داشت و مقدس می شمرد و در راه آن ها از بذل جان دریغ نمی ورزید. این اصول ستم و غارت و چپاول و تسلیم در برابر بیگانه را مردود می شمارد، از این روی طاغوتیان برای منزوی کردن روحانیت در جامعه و جدا کردن آن ها از همه عرصه های زندگی از جمله زندگی سیاسی نقشه می کشیدند آن ها برای رسیدن به این هدف به هر راهی حتی کشتن و زندانی و تبعید کردن علما نیز متوسل شدند.

در سال هزار و سیصد و چهارده فاجعه مسجد گوهرشاد رخ داد که طی آن بسیاری از مردم را کشتند و شمار بسیاری از علما نیز دستگیر شدند که این افراد از آن جمله بودند سید هاشم میردامادی پدربزرگ مادری من ، سید علی اکبر خویی پدر آقای خویی که تقریبا بیست سالی از پدر من مسن تر بود و با پدرم دوستی داشت. میرزا حبیب الله ملکی که او هم از دوستان پدرم بود و خطبه عقد ازدواج پدرم و خود من را ایشان خوانده بود و از شاگردان آخوند بود .سید عبدالله شیرازی، شیخ صاحب الزمانی ارومیه ای، حاج محقق پدر دکتر مهدی محقق و شیخ اسماعیل طائب صاحب رسائل عرفانیه، حاج آقا حسین قمی هم که برای نصیحت رضاشاه به تهران رفته بود دستگیر شد و به خارج از ایران تبعید گردید.ضمنا پدرم در حال رفتن به مسجد بوده که در راه به یکی از دوستانش برمی خورد و او با آگاه ساختن ایشان از اتفاقاتی که در مسجد گوهرشاد رخ داده بود ایشان را از رفتن منصرف می کند بله نزدیک به بیست عالم روحانی را در حادثه گوهرشاد بازداشت کرده اند

من پس از انقلاب گفتم تصاویر آن ها را از پرونده هایشان بیاورند ببینم. دیدم زیر تصاویر عبارت جرم سیاسی نوشته بودند.

دخالت در سیاست رژیم پهلوی بر محور جدایی میان دین و جامعه بنا شده بود یادداشت های فردوست این مطلب را به خوبی روشن می سازد.

