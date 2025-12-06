به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دهها هزار فلسطینی روز جمعه با وجود محدودیتهای شدید نیروهای صهیونیستی، خود را به مسجدالاقصی رساندند و نماز جمعه را در این مکان مقدس اقامه کردند. منابع مستقر در قدس اعلام کردند که حدود ۶۰ هزار نفر در این آیین عبادی شرکت کردند؛ حضوری که همزمان با بسته شدن چندین خیابان در شهر صورت گرفت.
در اطراف مسجدالاقصی، نیروهای رژیم صهیونیستی بهطور گسترده مستقر شده بودند و مسیرهای اصلی منتهی به منطقه را مسدود کردند. این اقدام باعث اختلال جدی در حرکت نمازگزارانی شد که از مناطق مختلف قصد حضور در مسجد را داشتند.
نیروهای رژیم همچنین گروهی از جوانان فلسطینی را در نزدیکی بابالساهره متوقف کردند و مانع از ورود آنان به مسجدالاقصی شدند. علاوه بر این، ایستهای بازرسی ثابت و موقت در اطراف بابالاسباط ایجاد و موانعی در مسیر نمازگزاران قرار داده شد.
این محدودیتها در حالی اعمال شد که گروههای فلسطینی پیشتر خواستار حضور گسترده مردم در مسجدالاقصی برای مقابله با اقدامات اشغالگران و شهرکنشینان شده بودند.
