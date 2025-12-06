به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ واتیکان سند تازهای درباره موضوع «شماسی زنان» منتشر کرده است؛ سندی که تنها به زبان ایتالیایی ارائه شده و به امضای کاردینال جوزپه پترولکی رسیده است. در این سند اعلام شده که زنان نمیتوانند بهعنوان شماس منصوب شوند زیرا از دید نویسندگان سند، قادر به «تصویرسازی از مسیح» نیستند.
این سند که بهعنوان جمعبندی کار یک کمیسیون تحقیقاتی منتشر شده، به دلیل شفاف نبودن منابع و استناد به گزارشهایی که در دسترس عموم قرار نگرفتهاند، بازتاب گستردهای داشته است.
در ادامه گزارش، کمیسیون پیشنهاد کرده است که کلیسا نقشها و مسئولیتهای غیرمقدّس بیشتری برای زنان در نظر بگیرد تا از طریق وزارتهای خدماتی، آموزشی یا اجتماعی بتوانند حضور گستردهتری در فعالیتهای کلیسایی داشته باشند؛ بدون آنکه وارد سلسلهمراتب رسمی روحانیت شوند. انتشار این گزارش واکنشهای متفاوتی به همراه داشت؛ گروههای مدافع نقشآفرینی گستردهتر زنان در کلیسا آن را تصمیمی ناامیدکننده دانستند، در حالی که حامیان ساختار سنتی کلیسا از این نتیجه استقبال کرده و آن را مطابق با سنت قدیمی کلیسا ارزیابی کردند.
مجله ماهانه یو اس کاتولیک در مقالهای انتقادی با استناد به اسناد تاریخی، پژوهشهای الهیاتی و روند تصمیمگیری کلیسا، بهشدت با موضع واتیکان در ردّ شماسی زنان مخالفت میکند و آن را نادیدهگرفتن سنت دیرینه کلیسا و نیازهای امروز جامعه کاتولیکی میداند. متن با اشاره به سابقه طولانی حضور زنان در منصب شماسی، تصمیمهای مبهم واتیکان را ناکافی، غیرشفاف و برخلاف مسیر هماندیشیهای اخیر توصیف میکند و تأکید دارد که محروم کردن کلیسا از حضور زنان در این جایگاه یک خطای جدی و تاریخی است.
