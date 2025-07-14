در برخورد با دشمن چقدر باید مروت داشت؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: مروت به معنای سازش با دشمن نیست در فرهنگ ایرانی-اسلامی، مفهوم مروت به عنوان یکی از ارزشهای اخلاقی والا مطرح است. مروت به معنای بزرگواری، جوانمردی و رفتار شایسته در برابر دیگران است، حتی اگر آنها دشمن باشند. اما این مفهوم نباید به اشتباه با سازش یا تسلیم در برابر دشمنان تعبیر شود.
مروت به معنای حفظ کرامت انسانی و رعایت اصول اخلاقی است، نه ضعف یا عقبنشینی از مواضع حق. مروت در برابر دشمن نشاندهنده قدرت اخلاقی و اعتماد به نفس یک ملت یا فرد است. در فرهنگ ایرانی، جوانمردان همواره به عنوان کسانی شناخته میشوند که حتی در میدان نبرد، به قواعد اخلاقی پایبند هستند. برای مثال، در شاهنامه فردوسی، رستم با وجود پیروزی بر سهراب، به او احترام میگذارد و حتی در لحظات آخر، سهراب را به عنوان پسر خود میشناسد و با او با مروت رفتار میکند.
این رفتار نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه نشاندهنده عظمت اخلاقی است.
مروت به معنای چشمپوشی از حقوق و اصول نیست.
در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف و نابودی است، مروت به معنای رعایت اخلاق در مقابله با اوست، نه تسلیم شدن. در جنگ جاری بین ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول اخلاقی و دینی خود، همواره بر حقانیت خود تأکید کرده است. حملات هوایی و موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی نه تنها نشانه قدرت نظامی، بلکه نشاندهنده عزم راسخ برای دفاع از حقوق ملت فلسطین و ایران و مقابله با اشغالگری و تجاوز است.
مروت در فرهنگ ایرانی-اسلامی با حمایت از مظلومان عجین است. ایران همواره خود را مدافع حقوق ملتهای ستمدیده، به ویژه ملت فلسطین، دانسته است. حمایتی که نشانه پایبندی به ارزشهای اخلاقی و انسانی است.
جنگ ایران با اسرائیل نه به دلیل خصومت شخصی، بلکه به دلیل اشغالگری و جنایات این رژیم علیه ملت ایران و انتقام تجاوز وحشیانه اسرائیل و متحدانش است. در شدت انتقام باید به گونه ای عمل شود که دشمن ادب شود و دیگر به خود اجازه تکرار خطا ندهد.
مروت به معنای کوتاه آمدن در برابر دشمن نیست، بلکه به معنای اقتدار اخلاقی همراه با پایبندی به اصول است.
ایران با تکیه بر این ارزشها، نه تنها در میدان نبرد نظامی، بلکه در عرصه اخلاق و انسانیت نیز پیروز است. آتشبس فعلی در جنگ ایران و اسرائیل نباید به معنای تسلیم یا سازش تعبیر شود، بلکه فرصتی برای تأکید بر حقانیت و پایبندی به اصول اخلاقی است. در این مسیر، ایران همواره پیروز خواهد بود، زیرا حق و اخلاق در نهایت بر باطل پیروز میشود.
پیروزی نهایی از آن ملتهایی است که به اصول اخلاقی و انسانی پایبند هستند.
