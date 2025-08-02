خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع)-ابنا: در سبک زندگی اسلامی،"حیا "یک فضیلت اخلاقی محسوب میشود و نقشی مهم و سازنده ایفا میکند. اما باید بین "حیا" و کمرویی به معنای "خجالت کشیدن و عدم توانایی در ابراز وجود" تمایز قائل شد.برای درک بهتر این دو مفهوم، آنها را در ویژگیهای مختلف مقایسه میکنیم:
1. حیا (فضیلت اخلاقی):
حالتی درونی است که انسان را از انجام کارهای زشت، ناپسند و خلاف شرع و عقل باز میدارد و به سمت نیکیها سوق میدهد. نوعی شرم و آزرم مثبت است.
ریشه و منبع حیا: از ایمان، عقل سلیم، فطرت پاک و معرفت به خداوند سرچشمه میگیرد.
کارکرد:
بازدارندگی: مانند ترمز عمل میکند و انسان را از سقوط در گناه و بیاخلاقی حفظ میکند. (مثال: حیا از انجام گناه در خلوت).
محور فضائل: ریشه بسیاری از فضائل اخلاقی مانند عفت، پاکدامنی، وقار، ادب و احترام است.
تقویتکننده ایمان: حیا و ایمان به هم گره خوردهاند؛ هرچه ایمان بیشتر باشد، حیا بیشتر و بالعکس.
جلوهگاهها:
حیا در برابر خداوند: به معنای اینکه انسان همواره خود را در محضر خدا ببیند و از انجام گناهان در خلوت و آشکار شرم کند. این بالاترین مرتبه حیاست.
حیا از مردم: یعنی انسان کارهایی نکند که آبروی او را ببرد و احترامش را در بین مردم از بین ببرد. این نوع حیا به حفظ کرامت انسانی کمک میکند.
حیا از خود: به معنای اینکه انسان در خلوت خود نیز مرتکب گناه نشود و با نفس خود نیز با احترام برخورد کند.
پس حیا در اسلام به معنای شرم، آزرم و حالت نفسانیای است که انسان را از انجام کارهای زشت و ناپسند باز میدارد و به سمت انجام کارهای نیک و پسندیده سوق میدهد. این نوع حیا در اسلام بسیار ستوده شده و از نشانههای ایمان است و به رشد معنوی فرد، سلامت و پویایی جامعه و کسب رضایت الهی منجر میشود.
2. کم رویی (معمولاً ضعف شخصیتی):
حالتی است که فرد به دلیل ترس از قضاوت دیگران، عدم اعتماد به نفس، خجالت بیجا یا ضعف در مهارتهای ارتباطی، نمیتواند به راحتی خود را ابراز کند، حق خود را بیان کند یا در فعالیتهای اجتماعی فعالانه شرکت کند.
ریشه و منبع کمرویی: معمولاً از ضعف اعتماد به نفس، ترسهای بیمورد، تجربیات منفی، تربیت نادرست یا حتی اختلالات اضطرابی ناشی میشود.
کارکرد:
محدودکننده: مانع رشد فردی، پیشرفت تحصیلی و شغلی، و حضور فعال و مؤثر در جامعه میشود.
سکوت در برابر حق: ممکن است فرد کمرو در مقابل ظلم یا باطل سکوت کند و از امر به معروف و نهی از منکر باز بماند.
انزواطلبی: کمرویی شدید میتواند به انزوای اجتماعی و عدم شرکت در فعالیتهای مفید اجتماعی منجر شود.
جلوهگاهها:
ترس از سخنرانی در جمع.
ناتوانی در ابراز عقیده در بحثها.
خودداری از برقراری ارتباط با افراد جدید.
بنابراین کمرویی میتواند به ضعف شخصیتی، از دست دادن فرصتها، انزوای اجتماعی و عدم ایفای نقش مؤثر در جامعه منجر شود.
در اسلام کمرویی معمولاً مذموم یا نیازمند اصلاح و درمان است، زیرا با فعال بودن و مسئولیتپذیری فرد مسلمان در جامعه منافات دارد.
خلاصه تفاوت:
حیا یک صفت پسندیده و فضیلت اخلاقی است که انسان را از بدیها باز میدارد، در حالی که کمرویی غالباً یک ضعف شخصیتی است که مانع از رشد و فعالیت مؤثر فرد در جامعه میشود. اسلام همواره به حیا دعوت میکند و از کمرویی که منجر به انزوا و عدم ایفای نقش مثبت در اجتماع شود، نهی میکند.
