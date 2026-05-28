به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در خصوص ماجرای بامداد امروز در اطلاعیهای مدعی شد: در ساعت ۱۰:۱۷ شب به وقت شرق آمریکا (ET) در تاریخ ۲۷ مه، ایران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد.
ادعای نقض فاحش آتشبس بدون اشاره به تجاوز آمریکا
ارتش آمریکا بدون اشاره به اینکه این اقدام ایران در واکنش به تجاوز نظامی و نقض صریح آتشبس توسط آمریکا در حمله به خاک ایران در بندرعباس انجام شده است، ادعا کرد که این اقدام نقض فاحش آتشبس بوده است!
ادعای پرواز ۵ پهپاد انتحاری و رهگیری توسط آمریکا
سنتکام همچنین مدعی شد: این نقض فاحش آتشبس از سوی ایران، تنها چند ساعت پس از آن رخ داد که نیروهای ایرانی پنج پهپاد انتحاری را به پرواز درآوردند؛ این پهپادها توسط نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و همچنین نیروهای آمریکا از پرتاب ششمین پهپاد از یک سایت کنترل زمینی ایران در بندرعباس جلوگیری کردند.
سنتکام علیرغم اقدامات تجاوزگرانه در حمله به خاک ایران و نقض آشکار و صریح آتشبس در موارد متعدد طی روزها و هفتههای اخیر نوشته است که «فرماندهی مرکزی آمریکا و شرکای منطقهای آن با خویشتنداری عمل میکنند»!
