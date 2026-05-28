به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه بررسی تحولات امنیتی منطقه در شورای امنیت سازمان ملل، سازمان جهانی دیدهبان حقوق شیعه نسبت به پیامدهای تداوم تبعیض و نبود عدالت اجتماعی در برخی کشورهای منطقه خلیج فارس هشدار داد و آن را عاملی برای تهدید ثبات بلندمدت دانست.
سازمان جهانی دیدهبان حقوق شیعه در نامهای سرگشاده به اعضای شورای امنیت تأکید کرده است که ثبات اقتصادی و امنیتی در منطقه خلیج فارس تنها زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه رعایت حقوق اساسی شهروندان و اصل برابری در شهروندی استوار باشد.
این سازمان با اشاره به برخی روندها در کشورهای بحرین و امارات متحده عربی و کویت، نسبت به ادامه آنچه اقدامات تبعیضآمیز، محدودیتهای قضایی و فشارهای سیاسی با زمینههای مذهبی عنوان شده، ابراز نگرانی کرده و آن را زمینهساز افزایش تنشهای اجتماعی و تضعیف انسجام داخلی دانسته است.
در پایان این نامه، بر ضرورت اصلاح قوانین، توقف سیاستهای مبتنی بر تبعیض، و تقویت گفتوگوهای ملی تأکید شده و آمده است که توسعه بدون عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی، نمیتواند ضامن صلح و ثبات پایدار در منطقه باشد.
.............
پایان پیام
نظر شما