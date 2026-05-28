فعالیت‌های انسان‌دوستانه سازمان خیریه جهانی «حسین کیست؟» در خیابان‌های پاریس + عکس

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
داوطلبان سازمان خیریه جهانی «حسین کیست؟» برای حمایت از بی‌خانمان‌ها و نیازمندان پاریس به ارائه خدمات پرداختند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با افزایش مشکلات معیشتی و شمار افراد بی‌خانمان در فرانسه، فعالیت‌های بشردوستانه سازمان خیریه جهانی «حسین کیست؟» در مناطق شمالی پاریس ادامه دارد.

داوطلبان این مجموعه با حضور در خیابان‌ها، غذای گرم و اقلام ضروری را میان نیازمندان توزیع کردند.

بیش از ۱۲۵ وعده غذای گرم پک های کیک، ماست، پنیر، خرما، نوشیدنی گرم و بسته‌های بهداشتی میان افراد نیازمند توزیع شده است.

همچنین در یکی دیگر از برنامه‌های حمایتی این گروه، بیش از ۱۰۳ نفر از خدمات امدادی و غذایی بهره‌مند شدند.

