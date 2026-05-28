باقری: پیمان ابراهیم، «پیمان فرعون» است/ رژیم صهیونیستی فرعون زمانه شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در سخنانی در جمع مقامات ارشد و نمایندگان بلندپایه امنیتی بیش از ۱۲۰ کشور جهان در چهاردهمین نشست بین‌المللی مقامات بلندپایه امنیتی در مسکو، به تشریح ریشه‌های بحران در منطقه غرب آسیا و نقد پیمان موسوم به ابراهیم پرداخت.

آمریکا و اسرائیل درباره ریشه بحران‌ها دروغ می‌گویند

وی افزود: بحران و ناامنی در منطقه غرب آسیا دارای ریشه‌های عمیق است اما آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره ریشه بحران‌ها در منطقه دروغ می‌گویند.

باقری تصریح کرد: آنها با فریب‌کاری به دنبال حذف آرمان فلسطین و حقوق آن ملت مظلوم از دستور کار منطقه بوده‌اند و به زعم خود فکر می‌کردند که با عادی‌سازی روابط با برخی کشورها، مسئله فلسطین فراموش خواهد شد.

«پیمان ابراهیم»؛ «پیمان فرعون» است

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه تصریح کرد: آنها در عمل با ارائه پیمانی موسوم به ابراهیم، امنیت منطقه را به چالش کشیدند، چرا که هدف این پیمان، عادی‌سازی نیست بلکه به اسارت گرفتن کشورها است.

باقری افزود: این ایام که همزمان با عید قربان و اضحی است، عید واقعی حضرت ابراهیم (ع) است که ظلم و زور را رد کرد و بت‌های قدرت‌طلبان را ویران کرد. از این رو، نام واقعی آن طرح صهیونیستی، «پیمان ابراهیم» نیست بلکه «پیمان فرعون» است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی امروز فرعون زمانه است که با کودک‌کشی و تجاوزگری به دنبال سلطه بر منطقه است. پیمان فرعون نیز به دنبال به اسارت کشاندن دولت‌ها و ملت‌ها است.

پیمان فرعون منشأ جنگ‌های بزرگ در منطقه شد

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: درست پس از ارائه پیمان فرعون و پیشبرد آن در منطقه به کمک آمریکا، منطقه غرب آسیا دچار بی‌ثباتی و سپس گرفتار چندین جنگ بزرگ شد. طرح پیمان فرعون نه تنها صلح و ثبات برای منطقه به ارمغان نیاورد، بلکه منشأ ناامنی و تهدید علیه ثبات و صلح منطقه شد.

اگر پیمان فرعون نبود، طوفان الاقصی رخ نمی‌داد

باقری با بیان اینکه اگر پیمان فرعون نبود اساساً رویداد هفت اکتبر (طوفان الاقصی) رخ نمی‌داد، گفت: طوفان الاقصی واکنش طبیعی ملت فلسطین به این طرح تحمیلی بود؛ طرحی که مبنای آن انحلال آرمان فلسطین و قدس شریف بود و حداقل حمایت‌های منطقه‌ای از فلسطین را منتفی می‌کرد.

وی تأکید کرد: استمرار این طرح فرعونی، موجب گرفتاری بیشتر در باتلاق ناامنی و تسری بی‌ثباتی خواهد بود. اصرار دولت آمریکا برای پیوستن طیف وسیعی از کشورهای منطقه به پیمان فرعون، موجب خلق ناامنی و بی‌ثباتی در این کشورها است.

هر گونه تهدید علیه ایران با پاسخ قاطع مواجه می‌شود

باقری گفت: پیمان فرعون با تبدیل کردن کشورها به عوامل رژیم صهیونیستی، موجد تهدید برای جمهوری اسلامی ایران است و همانطور که در جنگ‌های اخیر اثبات شد، هر گونه تهدید را تحمل نخواهیم کرد و آن را با پاسخ قاطع مواجه خواهیم کرد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: اینک برای همه مشخص شده است که حضور نظامی آمریکا و هم‌دستی با رژیم صهیونیستی، امنیت منطقه را به چالش می‌کشد که البته کشورهای میزبان آن بیشترین هزینه را می‌پردازند.

تنگه هرمز؛ گذرگاهی امن برای ایران

وی اظهار داشت: تنگه هرمز نمی‌تواند منشأ ناامنی برای جمهوری اسلامی به عنوان کشور ساحلی شود و قدرت‌هایی که از این گذرگاه علیه امنیت کشور ساحلی استفاده کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

باقری در پایان تأکید کرد: بدون تردید عقربه زمان به عقب برنمی‌گردد و ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه، دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی نخواهند بود.

..........

پایان پیام