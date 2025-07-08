۱۹۲ نفر از مراجعان با رئیس کل دادگستری استان فارس ملاقات کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس کل دادگستری استان فارس در دیدار مردمی در محل حوزه ریاست دادگستری استان با ۱۹۲ نفر از مراجعان ملاقات کرد و ضمن استماع مشکلات قضایی آنان به درخواست های مطرح شده پاسخ گفت.

در این نشست که با حضور معاونین قضایی دادگستری استان فارس برگزار شد موضوعات مرتبط با پرونده مراجعان از جمله تسریع در رسیدگی ها، اعتراض به آراء قطعی و اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، اجرای احکام حقوقی و کیفری و اعطای تسهیلات قانونی به زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با موازین قانونی دستورات رسیدگی و پیگیری صادر شد.

حجت الاسلام والمسلمین سید صدر اله رجایی نسب در حاشیه دیدار عمومی امروز با اشاره به اینکه بخشی از درخواست های مراجعان نیز به روند رسیدگی در خصوص پرونده های جاری در دادسراها و محاکم کیفری و حقوقی مربوط است گفت: در این موارد تأکیدات لازم در جهت مد نظر قرار گرفتن اسناد، ادله ، امارات و قرائن مورد ادعای طرفین توسط قضات انجام شد.

وی همچنین به بررسی درخواست اجرای احکام پرونده های کیفری و حقوقی توسط مراجعان در ملاقات های مردمی اشاره کرد و افزود: اجرای سریع و به موقع احکام از جمله اولویت های دادگستری استان است و در طی ملاقات های مردمی تلاش می کنیم عمده مسائل مطروحه در حوزه اجرای احکام را به صورت کتبی و شفاهی و با حساسیت تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس اعطای تسهیلات قضایی به زندانیان را از جمله درخواست های عمده مراجعان در طی جلسات ملاقات های عمومی خواند و خاطر نشان کرد: پس از دریافت درخواست ها، موارد به صورت تجمیع شده جهت بررسی و طی شدن روند قانونی به قضات ناظر بر زندان ارجاع می شود و افراد مستحق استفاده از تسهیلات قضایی احصاء و با در نظر گرفتن حقوق طرفین پرونده زمینه بهره مندی آنان از ظرفیت های قانونی فراهم می شود.

..............................

پایان پیام