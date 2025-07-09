شهادت تازه در زندان اوین؛ شمار کل شهدا به ۸۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای حمله اسراییل به زندان اوین، گفت: دشمن جنایتکار تلاش دارد با نقض آشکار تمامی اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه، بی‌اعتنایی خود به قواعد پذیرفته‌شده جهانی را به رخ بکشد. متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی در برابر این رفتارها عملکردی بی‌خاصیت داشته‌اند و همین سکوت، زمینه‌ساز ارتکاب چنین جنایاتی شده است.

جهانگیر ادامه داد: قوه قضاییه با جدیت پیگیر این موضوع است و روند رسیدگی هم در محاکم داخلی آغاز شده و هم مقدمات اقدامات حقوقی در سطح بین‌المللی در حال انجام است. جلسات کارشناسی در حال برگزاری است تا هم خسارات مادی و هم خسارات جانی وارده به اتباع ایرانی شناسایی و برآورد شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی نیز موظف شده‌اند میزان خسارات وارده را برآورد و به قوه قضاییه اعلام کنند تا فرآیند قضایی با سرعت بیشتری دنبال شود. او همچنین از تدوین دستورالعملی ویژه برای تسهیل ثبت شکایات افراد حقیقی و نهادهای حقوقی خبر داد.

جهانگیر تصریح کرد: پرونده شهدای این حادثه نیز در حال تشکیل است. سازمان زندان‌ها و بنیاد شهید در تعامل هستند تا اقدامات لازم برای تکمیل پرونده این شهدا و شناسایی حقوق قانونی آن‌ها انجام شود.

وی در پایان از شهادت یکی دیگر از سربازان مجروح‌شده در این حمله خبر داد و گفت: با افزوده‌ شدن این شهید، آمار شهدای حادثه اوین افزایش یافته است.

همچنین پرونده رسیدگی به جاسوسان دستگیرشده نیز در دستور کار دادسرا قرار دارد و با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، رسیدگی قضایی با اولویت در حال پیگیری است. اطلاعات تکمیلی در نشست خبری آینده ارائه خواهد شد.

