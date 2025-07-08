به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محرم امسال در روسیه، متفاوتتر از همیشه بود و رهروان مکتب اباعبدالله(ع) در سرزمین شمالی، شور و شعور حسینی را به صحنه همبستگی و همدلی با ملت ایران بدل کردند تا نشان دهند که درسهای قیام عاشورا، از جمله «ایستادن در کنار حق» و «ظلمستیزی» را به خوبی فراگرفتهاند.
دلدادگان به مکتب اباعبدالله (ع) ضمن حضور پرشور در مراسم سینهزنی و سوگواری دهه نخست ماه محرم در مساجد و حسینیههای مسکو و دیگر شهرهای روسیه ، بویژه شهر شیعهنشین دربند، یاد و نام شهدای تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران را گرامی داشتند و لبیک گویان، با رهبر معظم انقلاب پیمان همبستگی و ایستادگی در برابر ظلم بستند.
از جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری روسیه ، حدود ۳۰ میلیون نفر مسلمانند و همچون همهجای جهان ، ارادت آنان به مکتب اباعبداللهالحسین(ع) از جنس حقخواهی ، آزادگی ، فداکاری و عدالتخواهی است.
در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران نیز، مسلمانان روسیه ، اعم از اهل تسنن و تشیع ، در کنار ملت ایران ایستادند و صدای حقانیت ایران را فریاد زدند.
مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در جای جای این کشور نیز جلوهگاه این همدلی و جقطلبی بود.
