هلاکت و دستگیری ۶ تروریست در چابهار

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه از هلاکت و دستگیری شش تروریست در چابهار از سوی پاسداران گمنام امام زمان(عج) خبر داد.

روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: «در ادامه اجرای مقتدرانه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت در منطقه جنوب شرق، با کمک و همیاری مردم فهیم و بصیر استان از طریق ارتباط گیری با سامانه ستاد خبری ۱۱۴، محل اختفای تعدادی از عناصر گروهک های تروریستی در چابهار شناسایی شد.

در عملیات ضربتی پاسداران گمنام امام زمان (عج)، منجر به هلاکت و دستگیری۶ نفر تروریست و کشف مقادیری سلاح و مهمات سبک و سنگین و حجم قابل توجهی موادمنفجره از آنها شد.

این افراد قصد انجام سلسله اقدامات تروریستی در اماکن پر تردد را داشتند که با هوشیاری و همکاری مردم منطقه و اقدام به موقع جان برکفان سازمان اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، این تیم تروریستی به صورت کامل متلاشی شد.

مردم عزیز و ولایت مدار و هوشیار سیستان و بلوچستان شهروندان گرامی کماکان می توانند هر گونه تحرکات مشکوک را از طریق سامانه های تلفنی ۱۱۳, ۱۱۴ و ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.»

