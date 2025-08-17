هلاکت ۶ تروریست در شمال استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق امروز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان قرارگاه قدس با مشارکت سایر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و متلاشی کردن ۲ خانه امن تروریست‌ها در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان شدند.

این اطلاعیه می افزاید: در این سلسله عملیات های جداگانه در سیستان و بلوچستان ۶ تروریست آموزش دیده که قصد انجام عملیات‌های انتحاری و خرابکارانه را داشتند به هلاکت رسیدند.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین در این عملیات، ۲ نفر از تروریست‌ها دستگیر و همچنین ۲۵ کیلوگرم مواد منفجره و بمب از آنان کشف شد.

