به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابتسام الصائغ، فعال حقوق بشر بحرینی اظهار داشت که پس از پایان ده روز نخست ماه محرم، رسانه‌های پرزرق‌وبرق بحرین این کشور را به‌عنوان «جزیره تسامح و تعدد دینی» معرفی می‌کنند و عاشورا را به‌عنوان نشانه‌ای از آزادی باور و باز بودن فضای مذهبی مطرح می‌کنند؛ اما در پشت این تصویر رسانه‌ای زیبا، نقض‌های سیستماتیک علیه یک گروه مذهبی خاص، یعنی شیعیان، ثبت می‌شود که این مناسک برای آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی توضیح داد که عاشورا هر سال به‌عنوان ابزاری برای بهبود چهره رسمی تسامح مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، در حالی که شواهد میدانی حقوق بشری خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. بسیاری از شهروندان به‌خاطر پوشیدن لباس‌هایی با شعارها یا تصاویر مراجع دینی تحت پیگرد قرار گرفته، احضار شده یا مجبور به تغییر لباس‌هایشان شده‌اند.

این فعال حقوق بشر افزود: نیروهای پلیس به طور مستقیم در خیابان‌ها وارد عمل شده و جوانانی را تنها به دلیل پوشیدن پیراهن‌هایی با نمادهای عاشورایی بازداشت کرده‌اند. بنرها و مجسمه‌های عاشورایی که سال‌ها در خیابان‌های فرعی نصب شده بودند، برداشته شده‌اند و برخی خانواده‌ها نیز مجبور به پاک کردن شعارهای مذهبی از دیوار خانه‌هایشان شده‌اند. همچنین، مرکز فرهنگی حسینی که یک فعالیت هنری و فرهنگی مسالمت‌آمیز بود، به‌طور کامل تخریب شده است، اقدامی تحریک‌آمیز که نمی‌توان آن را از روند محدودیت‌های افزایشی جدا دانست.

الصائغ اشاره کرد که هرچند تصاویر نیروهای امنیتی در حال مدیریت ترافیک در برخی مناطق منتشر شده، اما این اقدام‌ها نمی‌تواند نقض آزادی‌ها را توجیه کند. در واقع، این پوشش رسانه‌ای صرفاً تلاش دارد تا این سرکوب‌ها را در قالب حرفه‌ای بودن امنیتی بپوشاند، در حالی که حقوق بنیادین در پس‌زمینه سرکوب می‌شوند.

وی همچنین گفت که طبق اطلاعاتی که در دوره اخیر جمع‌آوری شده است، هم‌اکنون ۶ نفر به خاطر شرکت در مراسم مذهبی بازداشت شده‌اند (از جمله روحانیون، نوحه‌خوانان و عزاداران)، ده‌ها نفر احضار شده‌اند، یک نفر به شدت آسیب دیده که اخیراً از بیمارستان مرخص شده و در خانه تحت درمان است، و سرکوب گسترده‌ای علیه مراسم عاشورا در اماکن عمومی و خصوصی وجود دارد.

الصائغ این وقایع را ردکننده روایت‌های رسمی و نمایانگر تضاد آشکار میان تبلیغات رسانه‌ای و واقعیت‌های موجود دانست و تأکید کرد که آزادی مذهب نه هدیه است و نه امتیاز، بلکه حق اساسی‌ای است که باید بدون هیچ‌گونه نقض یا تبعیضی حفظ شود.

