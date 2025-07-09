تروریست متواری را شناسایی کنید + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط‌ عمومی قرارگاه منطقه ای قدس جنوب شرق کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر و تشکر از همراهی شهروندان بصیر و آگاه سیستان و بلوچستان در مشارکت با ستاد خبری ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه استان، خواستار تداوم این روند موثر و اثربخش شد.

در این بیانیه آمده است: در ادامه رزمایش مقتدرانه شهدای امنیت موفق شدند تا یک تیم تروریستی زبده و آموزش دیده را قبل از انجام هرگونه عملیات‌ خرابکارانه در شهرستان چابهار شناسایی و متلاشی کنند. خوشبختانه در این عملیات موفق، ۶ تروریست به هلاکت رسیده و دستگیر شدند و احدی از آنها نیز متواری شده است.

این فرد جزو اعضای اصلی این تیم تروریستی بوده که پس از هلاکت همدستانش، متواری شده است و از شهروندان درخواست می‌شود تا در صورت مشاهده وی، مراتب را سریعاً از طریق سامانه های تلفنی ۱۱۴,۱۱۳ و ۱۱۰ اعلام‌کنند.

شایان ذکر است صاحب عکس در حال حاضر فاقد ریش، با موهای اصلاح شده کوتاه و قد حدود ۱۶۰ است.



