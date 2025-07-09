انصارالله یمن یک کشتی در حال حرکت به اسرائیل را هدف گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که در راستای یاری رساندن از مظلومیت مردم فلسطین و پشتیبانی از نیروهای مجاهد قهرمان آن؛ نیروهای دریایی یمن کشتی ETERNITY C را هدف قرار دادند که به سمت بندر ام الرشراش در فلسطین اشغالی در حرکت بود.

وی خاطرنشان کرد که این حمله با یک شهپاد و شش موشک بالدار و بالستیک صورت گرفت.

سرتیپ یحیی سریع تصریح کرد که بعد از این عملیات، گروهی از نیروهای ویژه نیروهای دریایی یمن برای نجات پرسنل کشتی و ارائه اقدامات درمانی به آنها و انتقالشان به مکانی امن وارد عمل شدند.

وی گفت که هدف قرار دادن این کشتی پس از آن صورت گرفت که شرکت وابسته به آن و همان کشتی تعامل با بندر ام الرشراش را از سر گرفتند که این نقض آشکار دستور ممنوعیت تعاملات با این بندر بود. این کشتی همچنین هشدارهای نیروهای دریایی یمن را رد کرده بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اظهار کرد که نیروهای مسلح این کشور به ممانعت از حرکت کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ و دریای عرب ادامه می‌دهند و به تمامی شرکت‌هایی که با بنادر فلسطین اشغالی تعامل می‌کنند، هشدار می‌دهند که کشتی‌هایشان و پرسنل آنها در هر یک از این مناطق هدف قرار خواهند گرفت.

وی تاکید کرد که هدف از این موضع مجبور کردن دشمن صهیونیستی و حامیانش برای برداشتن محاصره از مردم غزه و توقف تجاوزات علیه آنها و پایان دادن به جنگ کشتارجمعی در حق آنها است.

سرتیپ یحیی سریع گفت: ما به عملیات نظامی خود برای پشتیبانی از مردم مظلوم فلسطین و مقاومت پایدار آنها که از تمام امت دفاع می‌کنند، ادامه می‌دهیم؛ تا زمانی که تجاوزات علیه غزه متوقف شود و محاصره از آن برداشته شود.

