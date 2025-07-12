نقشه خطرناک موساد در یمن ؛ همکاری اطلاعاتی مزدوران عدن با اشغالگران صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- بعد از موفقیت‌های چشمگیر دولت ملی صنعا در مبارزه با رژیم صهیونیستی در دفاع از ملت مظلوم غزه در عرصه دریایی، هوایی و موشکی و ناتوانی آمریکا در متوقف کردن تصمیمات جدی صنعا علیه این رژیم، مقامات رژیم صهیونیستی از مدت ها قبل به دنبال راه نفوذ اطلاعاتی و نظامی در داخل یمن هستند.

اگر چه سال گذشته تلاش های جاسوسی موساد در یمن با هوشیاری به موقع دولت صنعا خنثی شد و نهادهای امنیتی یمن طی گزارشی جزئیات خنثی‌سازی فعالیت‌های جاسوسی آژانس جاسوسی آمریکا «سیا» و سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی «موساد» در یمن را منتشر کردند، اما رژیم صهیونیستی همچنان از طریق مزدوران وابسته به دولت عربستان سعودی و امارات در عدن اشغالی به دنبال همکاری راهبردی اطلاعاتی و نظامی برای ضربه زدن به انصارالله است.

در همین راستا ، رسانه‌های اسرائیلی پس از آنکه دولت مزدور در عدن اشغالی متعهد شد که در کنار رژیم صهیونیستی علیه عملیات نیروهای صنعا در دریای سرخ بایستد، از موضع آن تمجید کردند و آن را «مشروع» توصیف کردند.

وب‌سایت عبری AURORA، در نسخه روسی خود، از موضع دولت مستقر در عدن اشغالی تمجید کرد و از جامعه بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل، خواست تا «اقدامات قاطعی» علیه صنعا به دلیل عملیات دریای سرخ در حمایت از مردم فلسطین اتخاذ کند.

این وب‌سایت عبری توضیح داد که نیروهای مسلح یمن از زمان آغاز عملیات مبارک طوفان الاقصی و تجاوز به غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، صدها عملیات علیه رژیم صهیونیستی و کشتی‌های تجاری آن در دریای سرخ انجام داده‌اند.

این نقشه صهیونیستی پس از آن در دستور کار رژیم اشغالگر قدس قرار گرفت که نیروهای صنعا پس از اعمال محاصره شدید بنادر و راه‌های هوایی و دریایی، توانستند به اشغالگران اسرائیلی آسیب اقتصادی وارد کرده و فعالیت‌های تجاری آنها را فلج کنند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت گزارش داد که «موسسه دفاعی» معتقد است که آتش‌بس در غزه، موشک‌های یمن را نیز متوقف خواهد کرد، اما جاه‌طلبی‌ها برای نابودی اسرائیل را متوقف نخواهد کرد. این روزنامه افزود که اسرائیل در از بین بردن یا جلوگیری از تهدید یمن که تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتر با آن فاصله دارد، با مشکل مواجه است.

اما رژیم صهیونیستی با همکاری دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس که طی سال‌ها اشغال عدن، ثروت های یمنی‌ها از نفت و گاز گرفته تا طلا را از این کشور به مقاصد کشورهای خود و اروپا و آمریکا انتقال می دهند ، درصدد همکاری قوی‌تری با اشغالگران عدنی است تا بتوانند ضربات مهمی را به انصارالله یمن وارد کنند.

از این رو هر روز نشانه هایی از همکاری مزدوران در عدن با رژیم صهیونیستی آشکار می‌شود. اخیرا یک مقام اسرائیلی همکاری اطلاعاتی نزدیک با دولت مزدور عدن علیه صنعا را در واکنش به عملیات آن در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه تأیید کرده است.

آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل، به یک منبع خبری دشمن گفت: ما در یمن به یک طرح سازماندهی شده نیاز داریم، نه اینکه هر از گاهی به حملات هوایی متکی باشیم. ما به موساد نیاز داریم تا به مناطق تحت کنترل دولت عدن نفوذ کند تا مأمورانی را آموزش دهد و در آنجا یک طرح سازمان‌یافته برای مقابله با حوثی‌ها ایجاد کند.

گزینه نظامی مکمل گزینه اطلاعاتی علیه صنعا

در کنار تلاش مقامات صهیونیست برای نفوذ اطلاعاتی در دولت صنعا کانال رسمی ۱۱ گزارش داد که مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از همتایان آمریکایی خود خواسته‌اند که «به عرصه یمن بازگردند.» این مقامات بهانه آوردند که تشدید حملات ارتش یمن به یک «مشکل بین‌المللی» تبدیل شده است و باید یک ائتلاف گسترده تشکیل شود تا پیام روشنی به انصارالله یمن مبنی بر اینکه در خطر است، ارسال شود.

از سوی دیگر، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که «اسرائیل» با توجه به تشدید حملات موشکی یمن به سمت «اسرائیل» و غرق شدن کشتی‌ها در دریای سرخ، پیامی مبنی بر درخواست مداخله نظامی به ایالات متحده ارسال کرده است.

به نظر می رسد سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی موساد با تمام کارشکنی های خود و بسیج نیروهای مزدور در عدن با همکاری اطلاعاتی امارات و عربستان نتوانسته است به نتایج دلخواه خود برای نفوذ امنیتی در ساختار حاکمیت دولت صنعا دست پیدا کند از این رو به دنبال گزینه از پیش آزموده شده و شکست خورده نظامی با ورود آمریکا است. اراده مردم یمن مهمترین سرمایه دولت صنعا با اتکا به خداوند در برابر متجاوزان صهیونیستی است، سرمایه ای که آمریکا و اسرائیل را در برابر یمن سردرگم کرده است.

