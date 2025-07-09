کد خبر: 1706302

هم‌زمان با ایام سوگواری محرم، دو نمایشگاه فرهنگی با محوریت عاشورا و حجاب اسلامی در شهر غزنی برگزار شد که مورد استقبال اقشار مختلف مردم به‌ویژه بانوان و جوانان قرار گرفت.