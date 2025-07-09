  1. صفحه اصلی
نمایشگاه تجسمی «از عاشورا تا ظهور» توسط هیات ‌فرهنگی حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) در شهر غزنی افغانستان برگزار شد

۱۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۳
کد خبر: 1706302
هم‌زمان با ایام سوگواری محرم، دو نمایشگاه فرهنگی با محوریت عاشورا و حجاب اسلامی در شهر غزنی برگزار شد که مورد استقبال اقشار مختلف مردم به‌ویژه بانوان و جوانان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا – نمایشگاه تجسمی «از عاشورا تا ظهور» توسط هیأت فرهنگی حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) در استان غزنی افغانستان برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف انتقال پیام و معارف اهل‌بیت(ع) و بازتاب واقعه عاشورا از طریق هنر، تلاش دارد مخاطبان را با مضامین عمیق فرهنگی و دینی این حادثه آشنا کند.

در کنار این برنامه، مدرسه علمیه حضرت زینب کبری(س) نیز نمایشگاهی با عنوان «حجاب و عفاف» را راه‌اندازی کرده است.

هدف از این نمایشگاه، ترویج فرهنگ حجاب اسلامی و معرفی جایگاه حجاب در سیره اهل‌بیت(ع) عنوان شده است.

این برنامه‌های فرهنگی در حالی برگزار می‌شوند که شهر غزنی در ایام محرم شاهد برپایی محافل متنوع مذهبی و فرهنگی است که با استقبال گسترده مردم روبه‌رو شده‌اند.

