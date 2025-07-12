خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ابنا : قرآن کریم، کتاب هدایت و نور، در کنار پیامهای اخلاقی و تربیتی خود، حاوی اشاراتی ظریف به علوم مختلف است که هر یک از آنها با پیشرفت علم، بیش از پیش آشکار میشود. این اشارات علمی، نه تنها نشاندهنده عظمت این کتاب الهی است، بلکه گواهی بر حقانیت وحی و رسالت پیامبر اسلام(ص) نیز به شمار میرود. در این نوشتار، نگاهی داریم به برخی از معجزات علمی قرآن در حوزههای پزشکی، نجوم و زمینشناسی که بر پایه منابع معتبر شیعه بررسی شدهاند.
۱. معجزات علمی قرآن در پزشکی
یکی از حوزههایی که قرآن کریم به آن پرداخته، علم پزشکی است. این کتاب الهی با اشاره به مراحل خلقت انسان، حقایقی را بیان کرده که قرنها بعد توسط دانشمندان کشف شده است. در سوره مؤمنون آمده است: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِّنْ طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ» (۱). این آیات به ترتیب مراحل مختلف تکامل جنین انسان را بیان میکند؛ مراحلی که دانش جنینشناسی مدرن نیز آنها را تأیید کرده است.
علاوه بر این، قرآن به اهمیت خون و نقش آن در حیات اشاره کرده است. در سوره نحل آمده است: «وَإِنَّ لَکُمْ فِی الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیکُم مِّمَّا فِی بُطُونِهِ مِن بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِینَ» (۲). این آیه به فرآیند پیچیده تولید شیر در بدن حیوانات اشاره دارد که با عبور مواد مغذی از خون انجام میشود.
همچنین، قرآن کریم به موضوعات مربوط به تغذیه و سلامت نیز اشاره کرده است. برای مثال، در سوره بقره آمده است: «کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا» (۳). این توصیه ساده اما حیاتی، اساس بسیاری از اصول تغذیه سالم در علم پزشکی امروز است.
۲. معجزات علمی قرآن در نجوم
قرآن کریم با اشاره به آفرینش آسمانها و زمین، نکاتی شگفتانگیز را درباره جهان هستی بیان کرده است. در سوره ذاریات آمده است: «وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ» (۴). این آیه به گسترش جهان اشاره دارد؛ موضوعی که امروزه با نظریه "انبساط کیهانی" توسط دانشمندان تأیید شده است.
در جای دیگر، قرآن به نظم دقیق اجرام آسمانی اشاره کرده و میفرماید: «وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ» (۵). این آیه به حرکت مداری خورشید و ماه اشاره دارد؛ حرکتی که علم نجوم مدرن آن را بهطور کامل توضیح داده است.
همچنین، قرآن کریم به حفاظت از زمین توسط جو اشاره دارد. در سوره انبیاء آمده است: «وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا» (۶). امروزه دانشمندان دریافتهاند که لایه اوزون و جو زمین نقش مهمی در جلوگیری از ورود اشعههای مضر به سطح زمین دارند.
۳. معجزات علمی قرآن در زمینشناسی
زمینشناسی یکی دیگر از حوزههایی است که قرآن کریم به آن پرداخته است. در سوره نبأ آمده است: «وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا» (۷). این آیه به نقش کوهها بهعنوان میخهایی برای تثبیت زمین اشاره دارد. مطالعات زمینشناسی مدرن نشان دادهاند که کوهها با ریشههای عمیق خود نقش مهمی در حفظ تعادل پوسته زمین دارند.
قرآن همچنین به نقش آب در حیات اشاره کرده و میفرماید: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ» (۸). این حقیقت که آب منبع اصلی حیات است، امروزه یکی از اصول بنیادی زیستشناسی محسوب میشود.
در جای دیگر، قرآن کریم به پدیده زلزله و تأثیر آن بر زمین اشاره کرده است. در سوره زلزال آمده است: «إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا» (۹). این آیه به حرکتهای زمینشناسی و تغییرات پوسته زمین اشاره دارد که امروزه توسط علم زمینشناسی بررسی میشود.
