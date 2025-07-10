به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران خانواده سوری این هفته آماده ترک خاک لبنان می‌شوند؛ این نخستین گروه از بازگشت‌های سازمان‌یافته‌ای است که طبق یک طرح هماهنگ‌شده و با حمایت سازمان ملل متحد اجرا می‌شود و شامل مشوق‌های مالی مستقیم است.

حنین السید وزیر امور اجتماعی لبنان اعلام کرد که آوارگان سوری بازگشتی در زمان حضورشان در لبنان ۱۰۰ دلار به ازای هر نفر دریافت خواهند کرد و هنگام رسیدن به سوریه، ۴۰۰ دلار به هر خانواده تعلق می‌گیرد. وی توضیح داد که این طرح شامل پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل و همچنین معافیت‌هایی از هزینه‌های مرزی است که از سوی مقامات مرزی سوریه در نظر گرفته شده است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز افزود: این یک شروع خوب و مهم است. ما گفت‌وگوهایی داشته‌ایم و در حال هماهنگی این موضوع با همتایان سوری خود هستیم. انتظار می‌رود تعداد بازگشت‌ها در هفته‌های آینده افزایش یابد.

وزارت امور اجتماعی لبنان گزارش داده که حدود ۱۱ هزار آواره سوری در هفته اول برای بازگشت نام‌نویسی کرده‌اند، در حالی‌که طرح دولت لبنان بازگرداندن بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار آواره سوری را در طول سال جاری هدف‌گذاری کرده است.

نخستین گروه‌های بازگشت عمدتاً از اردوگاه‌های غیررسمی آوارگان سوری در لبنان آغاز می‌شوند که حدود ۲۰۰ هزار سوری در آن زندگی می‌کنند.

السید همچنین فاش کرد که دولت لبنان در حال بررسی امکان صدور مجوز کار برای افرادی است که خانواده‌های خود را به سوریه می‌فرستند، این مجوز کار به ویژه در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی لبنان است.

این تحول پس از بیش از یک دهه از آغاز بحران مهاجرت سوریه روی می‌دهد؛ بحرانی که از سال ۲۰۱۱ تاکنون بیش از ۶ میلیون آواره سوری را به خارج از کشور سوق داده است. از این تعداد، حدود ۱.۵ میلیون نفر در لبنان اقامت دارند که این کشور را به بزرگ‌ترین میزبان آوارگان در مقایسه با جمعیتش تبدیل کرده است.

این برنامه، نخستین طرح جامع دولت لبنان برای بازگشت آوارگان سوری است که با هماهنگی دولت موقت سوریه و با تأیید نهادهای سازمان ملل اجرا می‌شود. این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی پیش‌تر بازگشت به سوریه را به‌دلیل نقض‌های امنیتی در زمان حکومت بشار اسد، ناایمن تلقی می‌کردند.

