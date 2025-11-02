بازگشت ۵۵۰ هزار پناهجوی سوری از ترکیه پس از سقوط حکومت اسد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۵۵۰ هزار پناهجوی سوری که در ترکیه به سر می‌بردند، پس از سقوط حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به کشور خود بازگشته‌اند.

با این حال، هنوز حدود ۲.۴ میلیون سوری در ترکیه به عنوان پناهجو زندگی می‌کنند. بر اساس آمار رسمی دولت ترکیه، شمار پناهجویان سوری در ترکیه در اوج جنگ داخلی سوریه به بیش از ۳.۵ میلیون نفر رسیده بود.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان (UNHCR)، از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، مجموعاً ۱.۱۶ میلیون سوری از خارج از سوریه به کشورشان بازگشته‌اند.

این نهاد بین‌المللی افزود که بیش از ۱.۹ میلیون آواره داخلی نیز به شهرهای اصلی خود در داخل سوریه بازگشته‌اند.

با این حال، همچنان بیش از ۷ میلیون نفر در داخل سوریه آواره هستند و حدود ۴.۵ میلیون سوری نیز به عنوان پناهنده در خارج از کشور به سر می‌برند.

جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی و مهاجرتی قرن ۲۱ تبدیل شده است. اکنون، پس از تحولات سیاسی اخیر و فروپاشی حکومت اسد، کشور شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های بازگشت داوطلبانه پناهجویان است؛ موجی که بخش بزرگی از آن مربوط به پناهجویان مقیم ترکیه است.

