ترکیه از بازگشت بیش از نیم میلیون سوری پس از سقوط حکومت بشار اسد خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی یرلی قایا» وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر سال گذشته، ۵۰۹ هزار و ۳۸۷ پناهجوی سوری از ترکیه به کشورشان بازگشته‌اند.

وزیر کشور ترکیه در پیامی در پلتفرم «این سوسیال» نوشت: ترکیه همان‌طور که در گذشته در کنار برادران سوری خود ایستاد، امروز نیز در مسیر بازگشت داوطلبانه آنان همراهشان است.

به گفته او، مجموع سوری‌هایی که از سال ۲۰۱۶ تاکنون از ترکیه به کشور خود بازگشته‌اند به یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است.

یرلی قایا افزود: کشور ما به ریاست رجب طیب اردوغان، مدیریت موفقی در حوزه مهاجرت داشته و با تکیه بر تجربه تاریخی، رویکرد انسانی و دیدگاه عقلانی خود، الگویی جهانی ارائه کرده است.

وزیر کشور ترکیه این پیام را همراه با ویدئویی منتشر کرد که صحنه‌هایی از بازگشت سوری‌ها به کشورشان را نشان می‌داد.

