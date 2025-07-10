به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم سوگواری هیئت هنر و رسانه در مجتمع آموزشی تربیتی هدایت در شهر قم، برگزار می‌شود.

این مراسم از روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ به مدت سه شب در ساعت ۲۰:۳۰، برگزار می‌گردد و آخرین شب مراسم در روز جمعه ۲۰ تیر ۱۴۰۴، خواهد شد.

سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین «حسین مهدی زاده» است.

این مراسم در مجمع آموزشی تربیتی هدایت به آدرس بلوار غدیر کوچه شماره ۱۰ (هنرمند جهادگر سید محمد ساجدی) برگزار می گردد.

